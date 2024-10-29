ЛЕОНЕНКО – фанатам Динамо: «У меня вопрос, как вы за него болеете?»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал нападение киевлян в матче против «Шахтера» в УПЛ, который завершился вничью 1:1.

«В чем проблема Динамо? Это класс игроков. Посмотрите, куда они бьют. Куда-то в Днепр, как Волошин. Им надо кожаные мячи дать, которые в наше время были, я бы посмотрел, как они будут бить. Поэтому, конечно, если ты не создаешь моменты, то у тебя просто нет класса. И у нас никто ничего об этом не говорит. Сыграли вничью и все рады. А чему радоваться? Люди пришли, посмотрели на полтора момента и все. Зачем тогда ходить на футбол?

Вообще у меня есть вопрос к фанатам «Динамо». Как вы за него болеете, если команда создает полтора момента? Вот смотришь, как бегут, пытаются, умирают, друг друга лупят, но ничего не создают. А потом нам будут говорить, что было напряжение», – сказал Леоненко.

«Динамо» после десяти туров лидирует в УПЛ с 26 очками, у «Шахтера» на шесть пунктов меньше.