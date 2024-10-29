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  4. ЛЕОНЕНКО – фанатам Динамо: «У меня вопрос, как вы за него болеете?»
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 23:00 |
951
1

ЛЕОНЕНКО – фанатам Динамо: «У меня вопрос, как вы за него болеете?»

Легенда киевлян раскритиковал игру против «Шахтера»

29 октября 2024, 23:00 |
951
1
ЛЕОНЕНКО – фанатам Динамо: «У меня вопрос, как вы за него болеете?»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал нападение киевлян в матче против «Шахтера» в УПЛ, который завершился вничью 1:1.

«В чем проблема Динамо? Это класс игроков. Посмотрите, куда они бьют. Куда-то в Днепр, как Волошин. Им надо кожаные мячи дать, которые в наше время были, я бы посмотрел, как они будут бить. Поэтому, конечно, если ты не создаешь моменты, то у тебя просто нет класса. И у нас никто ничего об этом не говорит. Сыграли вничью и все рады. А чему радоваться? Люди пришли, посмотрели на полтора момента и все. Зачем тогда ходить на футбол?

Вообще у меня есть вопрос к фанатам «Динамо». Как вы за него болеете, если команда создает полтора момента? Вот смотришь, как бегут, пытаются, умирают, друг друга лупят, но ничего не создают. А потом нам будут говорить, что было напряжение», – сказал Леоненко.

«Динамо» после десяти туров лидирует в УПЛ с 26 очками, у «Шахтера» на шесть пунктов меньше.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Виктор Леоненко
Дмитро Олійник Источник: Чемпион
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Nick.Grabowski
Велике ДК 1960-х, 1970-х, 1980х та 1990х будував Маслов та Лобановський.
А Суркіси, яких до 1991 року ніхто не знав і не чув, використали славетний бренд ДК для власних цілей, банально купивши усіх та все. 
Так само Ахметов використав назву Шахтар (фактично народний клуб цілих верств місцевого населення - шахтарів) для створення іміджу народного лідера (і відповідно народної симпатії та любові місцевої спільноти), але він сам особисто навіть шахтарем не був, щоб так називатися.
Якщо би назвав свій приватний клуб - ФК СКМ або ФК Ахметовськ - це вже було би трохи інша історія.
Так само як телеканал з дивною назвою "Україна", належав Ахметову... хоч сам Ахметов навіть українську мову не знає, не є українцем і плював на Україну, будучи соратником Януковича. На цьому каналі "Україна" до 2014 більшість передач чомусь була російською мовою, хоча державною мовою в Україні була і є українська.   
Сучасне ДК перетворилося на ФК Суркіси. Там від ДК лише назва залишилась.
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