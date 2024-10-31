Обнародована оценка Зинченко за его первый матч в Арсенале за 2.5 месяца
30 октября канониры переиграли Престон (3:0) в 1/8 финала Кубка лиги Англии
30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Престон и Арсенал.
Поединок прошел на стадионе Дипдейл в Престоне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу канониров.
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Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 62 минуты. Для него это был первый поединок за 2.5 месяца за Арсенал – он не играл с 17 августа.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов. Александр за матч отдал 61 точную передачу из 67 (91%).
Лучшим игроком матча стал автор третьего гола Кай Хаверц – 8.5.
Оценки WhoScored за матч Престон – Арсенал (0:3)
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