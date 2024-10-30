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Испания
30 октября 2024, 13:49 | Обновлено 30 октября 2024, 13:51
1832
7

Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения

В мадридском клубе недовольны плохой формой французского футболиста

30 октября 2024, 13:49 | Обновлено 30 октября 2024, 13:51
1832
7
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» обеспокоен формой лидера команды Килиана Мбаппе. Если в начале сезона француз забивал голы, то сейчас его игра намного ухудшилась, а матч с «Барселоной» только подтвердил опасения.

Во время матча с каталонским клубом Мбаппе восемь раз попадал в офсайд, чем вызвал поток критики в свой адрес. В этом сезоне Килиан забил 8 голов, однако три из них – с пенальти. В последних пяти матчах на счету Мбаппе всего один гол.

В «Реале» признают, что не знают, как решить эту проблему – они пытались улучшить физическую форму футболиста после международного перерыва, но результата это не принесло.

Специалисты считают, что тяжелее всего придется главному тренеру – ведь за результат команды отвечает именно Карло Анчелотти.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Реал Мадрид Барселона
Микола Титюк Источник: Football Espana
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Комментарии 7
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Harun Bakircioğlu
У Реала есть Эндрик, Гулер, Браим, а они еще и Мбаппе дернули себе. Ж - жадность
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+3
bzzzzzz
Рано еще делать выводы, главные матчи еще впереди, все еще может измениться.
Реал всегда тяжело входит в сезон.
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0
antt
Може він як Мудрик. В Шахтарі був суперстар, а в Челсі далеко не так. Так само і француз. В своєму ПСЖ суперфорвард, а в найкращому клубі світу, де кожен суперзірка, він уже далеко не суперфорвард.
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0
Перець
понабирали як Челсі і тепер не знають що з цим робити
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-1
MaximusOne
Осміхен, Сеско, ось це топ нападники на данний момент, когось з них потрібно було підписувати.
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-2
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