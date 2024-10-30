Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения

Мадридский «Реал» обеспокоен формой лидера команды Килиана Мбаппе. Если в начале сезона француз забивал голы, то сейчас его игра намного ухудшилась, а матч с «Барселоной» только подтвердил опасения.

Во время матча с каталонским клубом Мбаппе восемь раз попадал в офсайд, чем вызвал поток критики в свой адрес. В этом сезоне Килиан забил 8 голов, однако три из них – с пенальти. В последних пяти матчах на счету Мбаппе всего один гол.

В «Реале» признают, что не знают, как решить эту проблему – они пытались улучшить физическую форму футболиста после международного перерыва, но результата это не принесло.

Специалисты считают, что тяжелее всего придется главному тренеру – ведь за результат команды отвечает именно Карло Анчелотти.