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  4. Мбаппе побил новый антирекорд по офсайдам в матче Реал – Барселона
Испания
27 октября 2024, 04:05 |
215
0

Мбаппе побил новый антирекорд по офсайдам в матче Реал – Барселона

В игре против каталонцев Килиан 8 раз оказался в положении вне игры

27 октября 2024, 04:05 |
215
0
Мбаппе побил новый антирекорд по офсайдам в матче Реал – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

26 октября, в матче 11-го тура Ла Лиги, Реал Мадрид принимал Барселону на стадионе Сантьяго Бернабеу. Поединок завершился сокрушительным поражением хозяев со счетом 0:4. В составе Барселоны отметились голами Роберт Левандовски (2), Ламин Ямаль (1) и Рафинья (1).

Атакующая линия Реала в целом продемонстрировала слабую игру, регулярно попадая в офсайдную ловушку каталонцев. Больше всего пострадал Килиан Мбаппе, который оказался в офсайде 8 раз, установив новый антирекорд: он стал первым игроком, который оказывался в офсайде более семи раз за один матч в топ-5 европейских лиг с начала сезона 2017/18.

В свою очередь, каталонцы превзошли свой рекорд этого сезона: наибольшее количество офсайдов, спровоцированных одной стороной в одном матче в топ-5 лиг Европы. Сейчас Барселона занимает первые три места в этом списке (12 офсайдов против Мадрида, 11 против Алавеса и 10 против Осасуны).

Всего в этом сезоне Мбаппе сыграл за сливочных 15 матчей, забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи и даже успел завоевать трофей - Суперкубок УЕФА.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Реал – Барселона (0:4)

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Килиан Мбаппе офсайд (вне игры) антирекорд Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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