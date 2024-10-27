Мбаппе побил новый антирекорд по офсайдам в матче Реал – Барселона

26 октября, в матче 11-го тура Ла Лиги, Реал Мадрид принимал Барселону на стадионе Сантьяго Бернабеу. Поединок завершился сокрушительным поражением хозяев со счетом 0:4. В составе Барселоны отметились голами Роберт Левандовски (2), Ламин Ямаль (1) и Рафинья (1).

Атакующая линия Реала в целом продемонстрировала слабую игру, регулярно попадая в офсайдную ловушку каталонцев. Больше всего пострадал Килиан Мбаппе, который оказался в офсайде 8 раз, установив новый антирекорд: он стал первым игроком, который оказывался в офсайде более семи раз за один матч в топ-5 европейских лиг с начала сезона 2017/18.

В свою очередь, каталонцы превзошли свой рекорд этого сезона: наибольшее количество офсайдов, спровоцированных одной стороной в одном матче в топ-5 лиг Европы. Сейчас Барселона занимает первые три места в этом списке (12 офсайдов против Мадрида, 11 против Алавеса и 10 против Осасуны).

Всего в этом сезоне Мбаппе сыграл за сливочных 15 матчей, забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи и даже успел завоевать трофей - Суперкубок УЕФА.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Реал – Барселона (0:4)