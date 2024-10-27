Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямал – самый молодой бомбардир в истории Класико. Кода забили Месси, КриРо?
Испания
27 октября 2024, 03:53 |
197
0

Ямал – самый молодой бомбардир в истории Класико. Кода забили Месси, КриРо?

Ламин в 17 лет и 105 дней побил рекорд своего партнера Ансу Фати

27 октября 2024, 03:53 |
197
0
Ямал – самый молодой бомбардир в истории Класико. Кода забили Месси, КриРо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

26 октября в матче 11-го тура Ла Лиги между Барселоной и Реалом Мадрид, который состоялся на Бернабеу, хозяева поля потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:4. Атака Барселоны продемонстрировала великолепную результативность: Роберт Левандовски оформил дубль, Рафинья отметился голом и ассистом, а Ламин Ямал добавил еще один забитый мяч.

Кроме забитого гола, Ямал достиг особого рекорда, став самым молодым бомбардиром в истории Эль-Класико в возрасте 17 лет и 105 дней. Ранее этот рекорд принадлежал одноклубнику Ямала – Ансу Фати, который сделал это в возрасте 17 лет и 359 дней в октябре 2020 года.

Легенды футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси отметились своими первыми голами в Класико в таком возрасте: Роналду – в 26 лет (16 апреля 2011 года), Месси – в 19 (10 марта 2007 года).

Для Ламина это было четвертое Класико и первое, в котором ему удалось отметиться результативным действием. В этом сезоне молодая испанская звезда имеет на своем счету 14 сыгранных матчей, в которых он оформил 6 голов и 7 ассистов.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Реал – Барселона (0:4)

По теме:
Барселона не позволила Реалу побить свой суперрекорд. Не хватило одной игры
Мбаппе побил новый антирекорд по офсайдам в матче Реал – Барселона
Илья ТОПУРИЯ: «Реал проиграл Барселоне 0:4? Не может быть»
Ламин Ямал рекорд Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ансу Фати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Футбол | 26 октября 2024, 07:44 6
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?

Признание получил Алиссон из «Ливерпуля»

«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
Бокс | 26 октября 2024, 08:48 0
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша

Дэвид Аллен ждет победы «Цыганского короля»

Интернасьонал побеждает благодаря голу бывшего игрока Шахтера
Футбол | 27.10.2024, 04:37
Интернасьонал побеждает благодаря голу бывшего игрока Шахтера
Интернасьонал побеждает благодаря голу бывшего игрока Шахтера
Ключевая статистика Эль-Класико. Как Барселона шокировала Реал, отгрузив 4
Футбол | 27.10.2024, 01:04
Ключевая статистика Эль-Класико. Как Барселона шокировала Реал, отгрузив 4
Ключевая статистика Эль-Класико. Как Барселона шокировала Реал, отгрузив 4
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
Футбол | 26.10.2024, 14:39
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
25.10.2024, 17:12 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 1
Бокс
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
26.10.2024, 21:57 5
Бокс
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
25.10.2024, 12:09 7
Футбол
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
25.10.2024, 08:13 10
Футбол
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
25.10.2024, 20:48 2
Авто/мото
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
25.10.2024, 03:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем