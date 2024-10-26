ВИДЕО. Лунин пропустил третий. Барса громит Реал в Мадриде. Забил Ямал
Каталонцы побеждают «сливочных»
В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».
Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.
На 77-й минуте Андрей Лунин пропустил третий гол в матче. Забил Ламин Ямал!
ВИДЕО. Лунин пропустил третий. Барса громит Реал в Мадриде. Забил Ямал
ГОЛ! Ямал, 74 мин, 0:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дэвид Аллен ждет победы «Цыганского короля»
Британский экс-боксер считает, что Усик показывал бы достойные результаты в эту эпоху