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Испания
26 октября 2024, 23:44 | Обновлено 27 октября 2024, 00:04
453
0

ВИДЕО. Лунин пропустил третий. Барса громит Реал в Мадриде. Забил Ямал

Каталонцы побеждают «сливочных»

26 октября 2024, 23:44 | Обновлено 27 октября 2024, 00:04
453
0
ВИДЕО. Лунин пропустил третий. Барса громит Реал в Мадриде. Забил Ямал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

На 77-й минуте Андрей Лунин пропустил третий гол в матче. Забил Ламин Ямал!

ВИДЕО. Лунин пропустил третий. Барса громит Реал в Мадриде. Забил Ямал

ГОЛ! Ямал, 74 мин, 0:3

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Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Ламин Ямал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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