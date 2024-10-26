В субботу, 26 октября, проходит матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Реал» и «Барселона».

Игра проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Сегодня проходит первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.

На 77-й минуте Андрей Лунин пропустил третий гол в матче. Забил Ламин Ямал!

ВИДЕО. Лунин пропустил третий. Барса громит Реал в Мадриде. Забил Ямал

ГОЛ! Ямал, 74 мин, 0:3