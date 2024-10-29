29.10.2024 18:00 – FT 1 : 0
Кубок Украины29 октября 2024, 20:12 |
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Рух – Карпаты – 1:0. Решающий гол на 78-й в кубке. Видеообзор матча
Состоялось львовское дерби в Кубке Украины
29 октября 2024, 20:12 |
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Во вторник, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграли львовские «Рух» и «Карпаты».
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Команды играли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Победу одержал «Рух» со счетом 1:0. Вывел номинальных хозяев в четвертьфинал национального кубка Денис Пидгурский, забивший на 78-й минуте.
Кубок Украины. 1/8 финала.
«Рух» – «Карпаты» – 1:0
Голы: Пидгурский, 78.
ГОЛ! Пидгурский, 78 мин, 1:0
Видеозапись матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Рух Львов.
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