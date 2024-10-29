Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Карпаты – 1:0. Решающий гол на 78-й в кубке. Видеообзор матча
Кубок Украины
Рух Львов
29.10.2024 18:00 – FT 1 : 0
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
29 октября 2024, 20:12 |
333
0

Рух – Карпаты – 1:0. Решающий гол на 78-й в кубке. Видеообзор матча

Состоялось львовское дерби в Кубке Украины

29 октября 2024, 20:12 |
333
0
Рух – Карпаты – 1:0. Решающий гол на 78-й в кубке. Видеообзор матча
ФК Рух

Во вторник, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграли львовские «Рух» и «Карпаты».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды играли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Победу одержал «Рух» со счетом 1:0. Вывел номинальных хозяев в четвертьфинал национального кубка Денис Пидгурский, забивший на 78-й минуте.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Рух» – «Карпаты» – 1:0

Голы: Пидгурский, 78.

ГОЛ! Пидгурский, 78 мин, 1:0

Видеозапись матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Рух Львов.
По теме:
Кубковый матч между Вересом и Оболонью пройдет без системы VAR
Украина – Турция – 2:0. Вышли в решающий плей-офф. Видео голов и обзор
Кубковый реванш. Рух одолел Карпаты на пути к 1/4 финала Кубка Украины
Денис Пидгурский Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Рух Львов Рух - Карпаты видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Футбол | 28 октября 2024, 23:55 26
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!

Вручение самой престижной награды прошло в Париже 28 октября

ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке
Футбол | 28 октября 2024, 20:51 0
ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке
ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке

Украинский нападающий и его жена выглядели великолепно

Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Бокс | 29.10.2024, 08:32
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
«Все видели – Шахтер переиграл Динамо». Конопля высказался о Классическом
Футбол | 29.10.2024, 11:50
«Все видели – Шахтер переиграл Динамо». Конопля высказался о Классическом
«Все видели – Шахтер переиграл Динамо». Конопля высказался о Классическом
ВИДЕО. Как Родри отпраздновал получение Золотого мяча 2024
Футбол | 29.10.2024, 19:29
ВИДЕО. Как Родри отпраздновал получение Золотого мяча 2024
ВИДЕО. Как Родри отпраздновал получение Золотого мяча 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
28.10.2024, 07:49 6
Бокс
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
28.10.2024, 19:13
Теннис
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
28.10.2024, 00:01 6
Бокс
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
29.10.2024, 06:44 16
Футбол
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
28.10.2024, 05:05 16
Футбол
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
28.10.2024, 00:31 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем