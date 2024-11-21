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Молодежные турниры
21 ноября 2024, 16:38 | Обновлено 21 ноября 2024, 16:44
145
2

Шахтер U-19 – Ингулец U-19 – 5:0. Штрафной Сметаны в девятку. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура молодежного чемпионата Украины

21 ноября 2024, 16:38 | Обновлено 21 ноября 2024, 16:44
145
2
Шахтер U-19 – Ингулец U-19 – 5:0. Штрафной Сметаны в девятку. Видео голов
ФК Шахтер U-19

21 ноября в рамках 14-го тура молодежного чемпионата Украины «Шахтер» U-19 встретился с командой «Ингулец» U-19.

Поединок завершился уверенной победой «горняков» со счетом 5:0 на стадионе «Арсенал–Арена» в селе Счастливое (Киевская область).

На 37-й минуте матча Денис Сметана продемонстрировал невероятную технику, реализовав штрафной удар прямо в девятку ворот соперников. Мяч после точного и сильного выстрела опустился в верхний угол ворот «Ингульца», оставив голкипера без шансов на спасение.

Молодежный чемпионат Украины. 14-й тур

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Ингулец» U-19 (Петрово) – 5:0

Голы: Петрук 13, Сметана 37 Дрозд 53 Слипчук 60, Зубрий, 73

Видеообзор матча:

ГОЛ! 2:0 Сметана, 37 мин.

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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Владислав Ткаченко
Сметана красень,тепер ще треба Кефіра та Ряжанку підключити до гри
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