Шахтер U-19 – Ингулец U-19 – 5:0. Штрафной Сметаны в девятку. Видео голов

21 ноября в рамках 14-го тура молодежного чемпионата Украины «Шахтер» U-19 встретился с командой «Ингулец» U-19.

Поединок завершился уверенной победой «горняков» со счетом 5:0 на стадионе «Арсенал–Арена» в селе Счастливое (Киевская область).

На 37-й минуте матча Денис Сметана продемонстрировал невероятную технику, реализовав штрафной удар прямо в девятку ворот соперников. Мяч после точного и сильного выстрела опустился в верхний угол ворот «Ингульца», оставив голкипера без шансов на спасение.

Молодежный чемпионат Украины. 14-й тур

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Ингулец» U-19 (Петрово) – 5:0

Голы: Петрук 13, Сметана 37 Дрозд 53 Слипчук 60, Зубрий, 73

Видеообзор матча:

ГОЛ! 2:0 Сметана, 37 мин.