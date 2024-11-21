Норвегия U-21 – Финляндия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча плей-офф квалификации Евро-2025 U-21
19 ноября в рамках плей-офф квалификации Евро-2025 U-21 состоялся матч между сборными Финляндии и Норвегии.
Встреча завершилась со счётом 1:2 в основное время. В первом матче финны одержали уверенную победу 5:1, и даже несмотря на поражение в ответной встрече, они сумели пройти в финальную часть Евро-2025 U-21 благодаря более крупному преимуществу по сумме двух матчей.
Квалификация Евро-2025 U-21. Плей-офф. 19 ноября
Норвегия U-21 – Финляндия U-21 – 2:1
Голы: Терхо, 50 – Мвука 68, Брохольм, 85
Видеообзор матча:
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