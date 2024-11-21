Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвегия U-21 – Финляндия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Европы
21 ноября 2024, 15:35 | Обновлено 21 ноября 2024, 15:49
22
0

Норвегия U-21 – Финляндия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча плей-офф квалификации Евро-2025 U-21

21 ноября 2024, 15:35 | Обновлено 21 ноября 2024, 15:49
22
0
Норвегия U-21 – Финляндия U-21 – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября в рамках плей-офф квалификации Евро-2025 U-21 состоялся матч между сборными Финляндии и Норвегии.

Встреча завершилась со счётом 1:2 в основное время. В первом матче финны одержали уверенную победу 5:1, и даже несмотря на поражение в ответной встрече, они сумели пройти в финальную часть Евро-2025 U-21 благодаря более крупному преимуществу по сумме двух матчей.

Квалификация Евро-2025 U-21. Плей-офф. 19 ноября

Норвегия U-21 – Финляндия U-21 – 2:1

Голы: Терхо, 50 – Мвука 68, Брохольм, 85

Видеообзор матча:

По теме:
Чехия U-21 – Бельгия U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
Киев Кэпиталз – Днепр – 8:2. Видеообзор матча
Лос-Анджелес Клипперс – Орландо Мэджик – 104:93. Видеообзор матча НБА
сборная Норвегии по футболу U-21 сборная Финляндии по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21 видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы с ним не разговаривали». Матерацци рассказал о ударе Зидана в грудь
Футбол | 21 ноября 2024, 06:15 1
«Мы с ним не разговаривали». Матерацци рассказал о ударе Зидана в грудь
«Мы с ним не разговаривали». Матерацци рассказал о ударе Зидана в грудь

Игроки не разговаривали после инцидента на чемпионате мира 2006 года

Экс-игрок сборной Украины признался, что у него есть паспорт страны ЕС
Футбол | 21 ноября 2024, 12:56 1
Экс-игрок сборной Украины признался, что у него есть паспорт страны ЕС
Экс-игрок сборной Украины признался, что у него есть паспорт страны ЕС

Игорь Пластун является гражданином Болгарии

«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
Футбол | 21.11.2024, 08:48
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Футбол | 21.11.2024, 00:31
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Футбол | 21.11.2024, 08:19
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
20.11.2024, 17:19 14
Футбол
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
20.11.2024, 08:22 7
Бокс
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
20.11.2024, 23:59 4
Футбол
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 284
Футбол
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
19.11.2024, 21:42 2
Бокс
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
20.11.2024, 06:23 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем