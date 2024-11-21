19 ноября в рамках плей-офф квалификации Евро-2025 U-21 состоялся матч между сборными Финляндии и Норвегии.

Встреча завершилась со счётом 1:2 в основное время. В первом матче финны одержали уверенную победу 5:1, и даже несмотря на поражение в ответной встрече, они сумели пройти в финальную часть Евро-2025 U-21 благодаря более крупному преимуществу по сумме двух матчей.

Квалификация Евро-2025 U-21. Плей-офф. 19 ноября

Норвегия U-21 – Финляндия U-21 – 2:1

Голы: Терхо, 50 – Мвука 68, Брохольм, 85

Видеообзор матча: