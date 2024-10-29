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  4. Ямал озвучил новую цель после завоевания Kopa Trophy. Что сказал?
Испания
29 октября 2024, 14:26 |
689
1

Ямал озвучил новую цель после завоевания Kopa Trophy. Что сказал?

Испанец стал лучшим молодым футболистом планеты

29 октября 2024, 14:26 |
689
1
Ямал озвучил новую цель после завоевания Kopa Trophy. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Испанский полузащитник Ламин Ямал отреагировал на премию Kopa Trophy. Именно испанец был признан лучшим молодым игроком планеты. Ямал заявил, что целью выиграть «Золотой мяч».

«Я надеюсь выиграть «Золотой мяч» как можно скорее, да. Я сделаю все возможное, чтобы получить его», – сказал Ямал.

В этом году «Золотой мяч» завоевал другой испанский полузащитник Родри.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин поддержал одноклубника Винисиуса, занявшего второе место в голосовании.

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Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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