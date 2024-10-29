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29 октября 2024, 02:51 | Обновлено 29 октября 2024, 03:01
229
0

Родри взял 1-й Золотой мяч. У кого сколько наград? Список всех победителей

Рекордсменом является легендарный аргентинец Лионель Месси

29 октября 2024, 02:51 | Обновлено 29 октября 2024, 03:01
229
0
Родри взял 1-й Золотой мяч. У кого сколько наград? Список всех победителей
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

28 октября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2024 года. Престижная награда вручалась в 68-й раз.

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Обладатель Золотого мяча 2024 – испанский хавбек Родри (Манчестер Сити), который выиграл со сборной Испании Евро-2024.

Для Родри это первый ЗМ в карьере. Рекордсменом является легендарный аргентинский форвард Лионель Месси – 8 наград!

Криштиану Роналду имеет 5 Золотых мячей, по три раза приз получили Мишель Платини, Йохан Кройф, Марко ван Бастен.

Трое украинских футболистов получали эту награду: Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986), Андрей Шевченко (2004).

Все обладатели приза Золотой мяч

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Криштиану Роналду Золотой мяч Лионель Месси Мишель Платини Марко ван Бастен Йохан Кройф лучший игрок France Football Родри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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