Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!

​Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.

France Football объявил победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обладателем Золотого мяча 2024 стал испанский хавбек Родри, который защищает цвета Манчестер Сити.

France Football объявляет результаты голосования: