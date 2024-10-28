Эксперт объяснил, почему Шахтер был лучшим в первом тайме Классического

Бывший тренер ряда украинских команд Олег Дулуб прокомментировал ничью киевского «Динамо» в матче 11-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:1):

– Какое послевкусие оставило после себя Классическое?

– Только позитив. Игра держала в напряжении до конца. Результат мог качнуться в одну и другую сторону. То, что сыграли 1:1 – вполне закономерно.

– Решение Шовковского поберечь лидеров «Динамо» в Риме оправдало себя?

– Никогда не угадаешь, имея очень плотный календарь. Если мы берем по конкретной игре, ведущие игроки «Динамо» получили отдых, но сам Шовковский после игры рассказал, с какими приключениями «Динамо» возвращалось домой, то ясно было, что команда была не свежей. Михавко, Попов, Биловар, которые отыграли матч с «Ромой», вышли на «Шахтер», что могло вызвать мышечную травму у Дениса. Очень трудно было себе представить, что два молодых центрбека в лице Биловара и Михавко выйдут на Класичне, и не стоит забывать о Ярмоленко, который одним своим присутствием влияет на игру. В купе с переездами, новые сочетания игроков и преимущество «Шахтера» в двух днях восстановления, все это дало фору «Шахтеру» в первом тайме. То, что «Динамо» не хватило свежести – неоспоримый факт. Последний год киевляне играют динамично, используя скоростные качества своих игроков, а скорость предполагает состояние свежести.

– Два дня преимущества у «Шахтера» имели большое влияние на результат?

– Один из ключевых в доминировании «Шахтера» до удаления Крыськива. Бытовая травма Шапаренко очень сильно ослабила центр поля «Динамо». Проигрыш в опорной зоне, наложив игровую систему обеих команд, преимущество у команды, которая лучше играет 1 в 1. Это сильно бросалось в глаза на первых минутах, когда делал подходы «Шахтер» и Зубков в перекладину попал и Судаков пробивал издали. Поправьте меня, если не ошибаюсь, но «Динамо» раньше не получалось в сочетании Бражка, Андриевского и Буяльского.