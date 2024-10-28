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28 октября 2024, 00:09 |
590
3

ВИДЕО. Футболист Барселоны закурил после Эль Класико

Войцех Щенсны шокировал всех своей выходкой после победы над Реалом

28 октября 2024, 00:09 |
590
3
ВИДЕО. Футболист Барселоны закурил после Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Войцех Щенсны, хоть и не вышел на поле в матче «Реал» - «Барселона», но сумел заставить говорить о себе весь интернет.

Всё дело в том, что польский голкипер «Барсы» закурил электронную сигарету в раздевалку, праздную победу с партнерами по команде.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ламина Ямала это очень рассмешило, а болельщики были в восторге от крутости резервного вратаря «блаугранас»:

«Щенсны курит в раздевалке на «Бернабеу»», – пишет популярный твиттер-аккаунт Barca Worldwide, добавляя смеющиеся смайлики.

Напомним, что Войцех – один из самых известных футболистов-курильщиков и не скрывает своего увлечения.

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Войцех Щенсны Барселона Реал - Барселона видео lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 3
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Falko
Тут як би когнітивний дисонанс. Якщо "Войцех один із НАЙВІДОМІШИХ футболістів-курців і НЕ ПРИХОВУЄ свого захоплення", то яким чином він шокував не те що всіх - хоч когось тим, що "палить у роздягальні Бернабеу"?
Ось якби він палив не в роздягальні, а роздягальню Бернабеу - ось тоді, я розумію, тоді б усіх шокував ;)
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India Life
Дятел. Иди на пенсию уже
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