ВИДЕО. Футболист Барселоны закурил после Эль Класико

Войцех Щенсны, хоть и не вышел на поле в матче «Реал» - «Барселона», но сумел заставить говорить о себе весь интернет.

Всё дело в том, что польский голкипер «Барсы» закурил электронную сигарету в раздевалку, праздную победу с партнерами по команде.

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Ламина Ямала это очень рассмешило, а болельщики были в восторге от крутости резервного вратаря «блаугранас»:

«Щенсны курит в раздевалке на «Бернабеу»», – пишет популярный твиттер-аккаунт Barca Worldwide, добавляя смеющиеся смайлики.

Напомним, что Войцех – один из самых известных футболистов-курильщиков и не скрывает своего увлечения.