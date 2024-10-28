ВИДЕО. Футболист Барселоны закурил после Эль Класико
Войцех Щенсны шокировал всех своей выходкой после победы над Реалом
Войцех Щенсны, хоть и не вышел на поле в матче «Реал» - «Барселона», но сумел заставить говорить о себе весь интернет.
Всё дело в том, что польский голкипер «Барсы» закурил электронную сигарету в раздевалку, праздную победу с партнерами по команде.
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Ламина Ямала это очень рассмешило, а болельщики были в восторге от крутости резервного вратаря «блаугранас»:
«Щенсны курит в раздевалке на «Бернабеу»», – пишет популярный твиттер-аккаунт Barca Worldwide, добавляя смеющиеся смайлики.
Напомним, что Войцех – один из самых известных футболистов-курильщиков и не скрывает своего увлечения.
Szczęsny smoking in the Bernabeu dressing room 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/eKYZZCd7vc— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) October 27, 2024
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Ось якби він палив не в роздягальні, а роздягальню Бернабеу - ось тоді, я розумію, тоді б усіх шокував ;)