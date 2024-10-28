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  4. СТАТИСТИКА. Эрик тен Хаг провел с Манчестер Юнайтед 128 матчей
Англия
28 октября 2024, 14:44 |
474
0

СТАТИСТИКА. Эрик тен Хаг провел с Манчестер Юнайтед 128 матчей

27-го октября нидерландский специалист провел свой последний матч с красными дьяволами

28 октября 2024, 14:44 |
474
0
СТАТИСТИКА. Эрик тен Хаг провел с Манчестер Юнайтед 128 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что Эрик тен Хаг больше не является главным тренером клуба. Руководство команды отметило, что их не устраивают результаты, и из-за этого было принято решение расторгнуть контракт.

В прошлом сезоне АПЛ МЮ под руководством тен Хага занял 8-е место, а в этом сезоне команда набрала лишь 11 очков и занимает 14-ю позицию.

В общем нидерландский специалист провел во главе «красных дьяволов» 128 матчей, в которых команда одержала 72 победы, 20 раз сыграла вничью и 36 матчей проиграла. Суммарно МЮ забил 234 мяча и пропустил 180.

С тен Хагом «красные дьяволы» завоевали Кубок Английской лиги 2022/23 и Кубок Англии 2023/24. Он также трижды признавался тренером месяца - в сентябре 2022 года, феврале 2023-го и ноябре 2023-го.

5 марта 2023 года МЮ потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» на выезде - 0:7. Кроме того, стартовые матчи под руководством тен Хага МЮ проиграл, сначала «Брайтону» (1:2), а затем «Борнмуту» (0:4).

Сейчас временно команду будет тренировать ассистент менеджера Рууд ван Нистелрой, который является одним из претендентов на пост главного тренера.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед отставка чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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