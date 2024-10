ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера

Английский «Манчестер Юнайтед» официально уволил нидерландского специалиста Эрика тен Хага с должности главного тренера первой команды клуба.

По информации Фабрицио Романо, временно исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» назначат легендарного в прошлом футболиста Руда ван Нистелроя, который работал помощником в штабе тен Хага.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Под его руководством команда выиграла 2 трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В этом сезоне АПЛ команда идет на 14-м месте с 11 очками после 9 матчей. В последней встрече манкунианцы уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2.

🚨🔴 CONFIRMED: Erik ten Hag has been sacked by Manchester United with immediate effect as exclusively revealed!



Ruud van Nistelrooy will replace ten Hah as interim manager, the decision has been made. pic.twitter.com/r3ed9btRX8