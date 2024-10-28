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Англия
28 октября 2024, 13:56 | Обновлено 28 октября 2024, 14:03
3488
12

ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера

Эрик тен Хаг больше не возглавляет «Манчестер Юнайтед»

28 октября 2024, 13:56 | Обновлено 28 октября 2024, 14:03
3488
12
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» официально уволил нидерландского специалиста Эрика тен Хага с должности главного тренера первой команды клуба.

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По информации Фабрицио Романо, временно исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» назначат легендарного в прошлом футболиста Руда ван Нистелроя, который работал помощником в штабе тен Хага.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Под его руководством команда выиграла 2 трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В этом сезоне АПЛ команда идет на 14-м месте с 11 очками после 9 матчей. В последней встрече манкунианцы уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо Руд ван Нистелрой отставка
Дмитро Вербинський Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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Комментарии 12
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olex.mykhailov
Взагалі не розумію, як вони продовжили з ним контракт після минулого сезону
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+1
c_a_p2
Ера Фергюсона закінчилася... Настав час інших бути чемпіонами. Амінь
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+1
Spaceman
Думаю, скоро Індзагі в МЮ побачимо..
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0
cooperchack
Давно пора было 
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0
der_MaiStier
Навіщо легенді футболу цей геморой ? Посереднім гравцям виписані мегаконтракти на роки наперед, нових покупок американці не дозволять, ситуація не має позитивного вирішення
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0
Умник
Неужели реально Хави?))))
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0
Harun Bakircioğlu
Песенка болел про увольнение утром стала реальностью 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Молодцы!!👏 
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-1
PUMA
Минувшим летом "Юнайтед" не просто отказался от увольнения Тен Хага, но и даже продлил с ним контракт на 12 месяцев — до лета 2026. И теперь это решение может ударить по карману "красных дьяволов", сообщает Goal.
Если бы "Юнайтед" уволил Тен Хага минувшим летом, это стоило бы клубу 10 млн. фунтов. Но с учетом продления теперь компенсация составила бы 17.5 млн. фунтов.
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-1
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