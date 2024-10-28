ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
Эрик тен Хаг больше не возглавляет «Манчестер Юнайтед»
Английский «Манчестер Юнайтед» официально уволил нидерландского специалиста Эрика тен Хага с должности главного тренера первой команды клуба.
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По информации Фабрицио Романо, временно исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» назначат легендарного в прошлом футболиста Руда ван Нистелроя, который работал помощником в штабе тен Хага.
Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Под его руководством команда выиграла 2 трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.
В этом сезоне АПЛ команда идет на 14-м месте с 11 очками после 9 матчей. В последней встрече манкунианцы уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2.
Club statement: Erik ten Hag.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) October 28, 2024
🚨🔴 CONFIRMED: Erik ten Hag has been sacked by Manchester United with immediate effect as exclusively revealed!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024
Ruud van Nistelrooy will replace ten Hah as interim manager, the decision has been made. pic.twitter.com/r3ed9btRX8
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Если бы "Юнайтед" уволил Тен Хага минувшим летом, это стоило бы клубу 10 млн. фунтов. Но с учетом продления теперь компенсация составила бы 17.5 млн. фунтов.