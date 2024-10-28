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  4. «Был бы Алиев и я на поле...» Милевский – о матче Динамо с Шахтером
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 14:46 |
400
1

«Был бы Алиев и я на поле...» Милевский – о матче Динамо с Шахтером

Бывший нападающий киевлян недоволен игрой атакующих игроков в Классическом

28 октября 2024, 14:46 |
400
1
«Был бы Алиев и я на поле...» Милевский – о матче Динамо с Шахтером
ФК Шахтер

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский высказался об игре атакующих футболистов в ничейном матче столичного клуба против донецкого «Шахтера» (1:1) в 11-м туре УПЛ:

«Честно, вообще не хочу говорить о нападающих. Очень слабо сыграли! Был бы Алиев и я на поле, мы бы очень легко разыграли комбинацию. Саныч отдает мне перед штрафной, если бы еще Ракицкий играл, то он меня сбивает, я картинно падаю, как это умею, арбитр назначает штрафной, и Алиев кладет в девятку! 1:0. А потом закрываемся, ставим автобус – победа! Хух.

Но, вспоминая сегодняшний матч, слава Богу, хоть так – отскочили».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Артем Милевский Александр Алиев
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Serhii P.
Його ще не попустив будун    Чи то вже він після похмілля   
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