«Был бы Алиев и я на поле...» Милевский – о матче Динамо с Шахтером

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский высказался об игре атакующих футболистов в ничейном матче столичного клуба против донецкого «Шахтера» (1:1) в 11-м туре УПЛ:

«Честно, вообще не хочу говорить о нападающих. Очень слабо сыграли! Был бы Алиев и я на поле, мы бы очень легко разыграли комбинацию. Саныч отдает мне перед штрафной, если бы еще Ракицкий играл, то он меня сбивает, я картинно падаю, как это умею, арбитр назначает штрафной, и Алиев кладет в девятку! 1:0. А потом закрываемся, ставим автобус – победа! Хух.

Но, вспоминая сегодняшний матч, слава Богу, хоть так – отскочили».