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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 12:10 | Обновлено 28 октября 2024, 13:26
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Ничья в Класичном, двоевластие во главе таблицы, возвращение Максимова

Самые интересные события 11-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

28 октября 2024, 12:10 | Обновлено 28 октября 2024, 13:26
740
0
Ничья в Класичном, двоевластие во главе таблицы, возвращение Максимова
ФК Динамо

«Полесье» снова потеряло очки – в этот раз в игре против «Колоса». В локальном дерби «Александрия» победила «Ингулец» и вместе с «Динамо» возглавляет чемпионский забег. «Кривбасс», одолев ЛНЗ, обошел черкасскую команду в турнирной таблице. За «Ворсклу» в игре против «Вереса» дебютировал новый-старый наставник – Юрий Максимов.

В центральном матче тура, а может, и всего осеннего полусезона, «Динамо» и «Шахтер» победителя не выявили: боевая ничья.

Тенденция тура

«Рух» снова не выиграл. В этот раз львовская команда не смогла переиграть «Черноморец». Матч завершился ничьей 1:1. Таким образом, серия без побед львовской команды уже насчитывает шесть матчей. Последний раз подопечные Виталия Пономарева выигрывали в матче пятого тура – против «Ингульца» (5:0).

Извинение тура

Защитник «Полесья» Чоботенко после домашнего ничейного матча против «Колоса» извинился перед житомирскими болельщиками: «Не довольны ни результатом, ни игрой. Все говорят о нашей беспроигрышной серии, но толку от нее, если она невыигрышная. Хочу извиниться перед житомирскими болельщиками. Они невероятны, спасибо им за поддержку. Будем исправляться».

Цифра тура

Единственный мяч за «Полесье» в игре против «Колоса» забил полузащитник Гуцуляк. Для Алексея этот гол стал юбилейным – сороковым в чемпионатах Украины. Интересно, что свой сорокой гол в УПЛ Гуцуляк забил в сороковом поединке «Полесья» в элитном дивизионе.

Дерби тура

Если в Киеве «Динамо» и «Шахтер» сошлись во всеукраинском дерби, то в Александрии было сыграно дерби Кропивныччины – «Александрия» встретилась с «Ингульцом». Боевой и интересный поединок завершился минимальной победой хозяев – 2:1. Все мячи были забиты в первой половине встречи.

Вратарь тура

Если бы не уверенная и надежная игра голкипера «Ингульца» Паламарчука в игре против «Александрии», то подопечные Руслана Ротаня выиграли бы куда с большим отрывом в счете. Но Паламарчук творил чудеса в рамке. В частности, в середине второго тайма он парировал пенальти (от Филиппова). Кстати, основной вратарь «Ингульца» берет удар с «точки» уже в третьем поединке подряд.

Гол тура

Красивый мяч забил полузащитник «Александрии» Мишнев в поединке против «Ингульца». Подопечные Руслана Ротаня как по нотам разыграли угловой удар. Кравченко и Калюжный «соорудили» ударную позицию для Мишнева, и Дмитрий сильным ударом с линии штрафной площади отправил мяч под перекладину ворот Паламарчука.

Рейд тура

На последних секундах встречи «Кривбасс» – ЛНЗ в штрафную площадь хозяев на розыгрыш углового удара прибежал голкипер гостей Кучеренко. Однако помочь своим партнерам в атаке Евгений не смог. Более того, хозяева отбились, и центральный защитник «Кривбасса» Драмбаев протащил мяч от своей штрафной площади к чужой и забил в пустые ворота.

Форма тура

В матче против ЛНЗ футболисты «Кривбасса» сыграли в красно-черной форме: впервые в нынешнем сезоне. Главный тренер действующего бронзового призера Юрия Вернидуб после матча остался доволен не только итоговым результатом, но и экипировкой своих подопечных: «Классная форма, наша, бандеровская. Это цвет нашей свободы, свободной Украины. Всей команде очень понравилась».

ФК Кривбасс

Антирекорд тура

Проиграв на выезде «Карпатам», «Оболонь» обновила клубный антирекорд. 15 матчей – столько «пивовары» не побеждают на полях соперников. В их пассиве – десять поражений и пять ничьих.

ВАР тура

Первый гол в матче «Левый берег» – «Заря» был забит с пенальти. В штрафной площади хозяев поля Якымив придержал Будковского. Для того, чтобы вынести вердикт в этом эпизоде, арбитр матча Евтухов прибегнул к помощи ВАР. Судья смотрел повтор эпизода по «телевизору» минут пять, и лишь после того указал на «точку». «Пострадавший» Будковский точно исполнил судейский приговор.

Возвращение тура

В поединке против «Вереса» на тренерском мостике «Ворсклы» дебютировал новый-старый тренер – Юрий Максимов. Его новые-старые подопечные вышли явно заряженными на матч. Однако пропустили первыми. Но затем забили дважды. Тем не менее, удержать победу «Ворскле» не удалось: боевая ничья.

ФК Верес. Юрий Максимов

Штрафной тура

Классно исполнил удар со штрафного футболист «Ворсклы» Корниенко. В игре против «Вереса» Виктор очень точно пробил в дальний угол ворот: голкипер даже не тронулся с места.

Матч тура

«На закуску» в туре было всеукраинское дерби: в Киеве «Динамо» принимало «Шахтер». Перед игрой разрыв между оппонентами был шесть очков – в пользу «бело-синих». Таким же этот разрыв остался и после финального свистка. В начале второго тайма отличились гости: гол на счету Бондаренко. Дончане имели шансы забить и второй мяч, но подвело мастерство. А в середине второй половины встречи их подвели и нервы. Точнее, подвели Крыськива, который получил прямую красную карточку. «Динамо» получило численное преимущество, и за три минуты до конца основного времени конвертировало его в забитый гол: отличился Караваев.

Болельщик тура

Центральный поединок тура – между «Динамо» и «Шахтером» – посетил президент УАФ Андрей Шевченко. За игрой он наблюдал с ВИП-ложи вместе с президентом «Полесья» Геннадием Буткевичем.

Травма тура

Уже в дебюте встречи против «Шахтера» главный тренер «Динамо» Александр Шовковский был вынужден вносить коррективы. На 16-й минуте травмировался защитник Попов – проблемы с задней поверхностью бедра. Вместо Дениса на поле вышел Биловар.

Удаление тура

Какое же Класичное без удаления? Правильно, никакое. Вот и в этот раз поединок двух лучших коллективов страны не обошелся без удаления. Красную карточку заработал полузащитник дончан Крыськив. Причем заработал на ровном месте. Он в центре поля грубо атаковал Биловара.

Джокер тура

ФК Динамо. Александр Караваев

Три минуты понадобилось динамовцу Караваеву, чтобы сравнять счет в поединке против «Шахтера». Александр появился на поле на 84-й минуте (вместо Тымчика), а на 87-й забил мяч, принеся своей команде ничью.

Символическая сборная тура

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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