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Англия
28 октября 2024, 15:24 | Обновлено 28 октября 2024, 16:26
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«Моя цель – великий Манчестер Юнайтед». Цитаты Эрика тен Хага

Красные дьяволы уволили главного тренер

28 октября 2024, 15:24 | Обновлено 28 октября 2024, 16:26
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0
«Моя цель – великий Манчестер Юнайтед». Цитаты Эрика тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine

У бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» было много разных этапов в карьере, но он всегда знал, что сказать прессе. Даже когда журналисты заговорили о его увольнении, нидерландский специалист находил в этом позитив.

Вот некоторые интересные цитаты экс-тренера «красных дьяволов».

«Не каждый игрок способен играть во всех матчах. Те, кто может, имеют определенный возраст, опыт и физические возможности. С такими игроками нужно быть осторожными, иногда давать им передышку», – отметил он, комментируя требования интенсивных тренировок в „Манчестер Юнайтед“.

«Меня привлекают команды «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Они играют в фантастический футбол. Но эпохи заканчиваются», – стоит вспомнить, что во время работы в „МЮ“ Тен Хаг потерпел поражения от „Ливерпуля“ со счетом 0:7 и от „Манчестер Сити“ - 3:6.

«Некоторые игроки очень важны для стиля команды, и их трудно заменить. Но к этому нужно быть готовыми и менять свою игру. Мы часто строим тактику вокруг Маркуса Рашфорда, но нам надо подстраиваться и менять это», — похоже, что тренеру не всегда удавалось это реализовать.

«Я не боюсь новых испытаний. В своей карьере я даже работал в четвертом дивизионе Германии, и это решение я никогда не пожалею, потому что именно там я познакомился с Пепом Гвардиолой и Матиасом Заммером», – так Тен Хаг вспоминал непростые времена и вызовы.

«Моя цель – не создать «команду Эрика тен Хага», а сформировать большой «Манчестер Юнайтед», – казалось, что некоторых успехов он таки достиг, хотя в целом результаты оставались неудовлетворительными.

«Мы хотим иметь только лучших футболистов, развивать молодежь и осуществлять правильные трансферы, чтобы строить команду для будущего. Именно к этому мы стремимся в «МЮ», – такие планы имел Эрик Тен Хаг.

Напомним, что 27 октября «Манчестер Юнайтед» сообщил о прекращении сотрудничества с нидерландским тренером.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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