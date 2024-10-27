Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ 2024/25
27 октября прошел матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.
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Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Игра завершилась со счетом 1:1.
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УПЛ 2024/25. 11-й тур, 27 октября
Динамо Киев – Шахтер Донецк – 1:1
Гол: Караваев, 87 – Бондаренко, 49
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Бондаренко, 49 мин.
⚽️ АРТЕМ БОНДАРЕНКО 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 27, 2024
🧡 Відкриваємо рахунок в українському класико! 👏🏻#Shakhtar #ДинамоШахтар pic.twitter.com/WLz4cHVUmQ
ГОЛ! 1:1 Караваев, 87 мин.
Видеозапись матча Динамо – Шахтер (1:1)
События матча
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