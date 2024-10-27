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Премьер-лига
Динамо Киев
27.10.2024 18:00 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 20:32 |
7923
2

Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ 2024/25

27 октября 2024, 20:32 |
7923
2
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер. Александр Шовковский и Марино Пушич

27 октября прошел матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Игра завершилась со счетом 1:1.

❗️ Видео голов и лучших моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 11-й тур, 27 октября

Динамо Киев – Шахтер Донецк – 1:1

Гол: Караваев, 87 – Бондаренко, 49

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Бондаренко, 49 мин.

ГОЛ! 1:1 Караваев, 87 мин.

Видеозапись матча Динамо – Шахтер (1:1)

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
60’
Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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видео голов и обзор Александр Шовковский Марино Пушич Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Караваев удаление (красная карточка) Дмитрий Крыськив Артем Бондаренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Tower Bridge
7  игр Динамо не в состоянии обыграть Шахтёр...
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