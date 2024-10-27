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Премьер-лига
Динамо Киев
27.10.2024 18:00 – FT 1 : 1
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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 19:54 | Обновлено 27 октября 2024, 20:42
4379
164

Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера

Киевляне играли в большинстве и в итоге не позволили конкуренту сократить разрыв в турнирной таблице

27 октября 2024, 19:54 | Обновлено 27 октября 2024, 20:42
4379
164
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Динамо Киев

Очередной тур Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». К дуэли с принципиальным соперником киевляне подошли на втором месте турнирной таблицы (субботняя победа «Александрии» позволила ей обойти «Динамо»), опережая «горняков», которые занимали четвертую позицию, на шесть очков.

Благодаря календарю команда Марино Пушича получила небольшое преимущество, ведь после матча Лиги чемпионов посреди недели у нее было больше времени на подготовку к сегодняшнему поединку. Учитывая этот фактор, тренерский штаб Александра Шовковского на еврокубковую встречу выставил полурезервный состав. И в Риме киевляне вполне могли не проиграть. Но проиграли. Как и «оранжево-черные», которые уступили лондонскому «Арсеналу».

Отметим, что предыдущая победа «Динамо» над «горняками» была зафиксирована в апреле 2021 года. При этом «бело-синие» имели в своем активе 14-матчевую беспроигрышную домашнюю серию. Предыдущее поражение в Киеве «динамовцам» нанес именно «Шахтер», который в ноябре 2004-го обыграл хозяев поля со счетом 1:0. Для Ефима Конопли сегодняшний матч стал 100-м в УПЛ.

Начало поединка осталось за гостями. Они больше владели мячом и старались найти свободные зоны у штрафной «Динамо». В одном из эпизодов это удалось сделать Эгиналду, но пробить Зубкову не дал Попов. Затем уже сам Зубков организовал голевую ситуацию, из-за пределов штрафной попав в перекладину. Из хорошей позиции бил и Судаков, но мяч разминулся с воротами. Неприятный момент для «Динамо» произошел на исходе первой 15-минутки: Попов получил травму и не смог продолжить игру, уступив место на поле Биловару.

«Горняки» продолжили атаковать и увеличили давление на штрафную «Динамо». Болельщикам киевской команды пришлось поволноваться после удара головой Сикана, когда мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. У киевлян контригра не клеилась, к штрафной соперников хозяева поля приближались нечасто.

В концовке первого тайма «оранжево-черные» атаковали уже не так интенсивно. Это позволило «бело-синим» провести несколько контратак, которые, впрочем, не привели к угрозам у ворот «Шахтера». Свои скоростные качества на правом фланге «Динамо» продемонстрировал Тымчик, но его передачи в штрафную «горняков» не находили партнеров.

В начале второй половины встречи успех гостям принесло стандартное положение. После навеса с углового Бущан среагировал на удар Эгиналду, но Бондаренко забивает на добивании. «Бело-синие» сразу могли сравнять счет, но Волошин, который замкнул прострел Дубинчака, из пределов вратарской пробил выше цели. Вскоре и сам Дубинчак был близок к успеху, но после его удара мяч разминулся со штангой.

Киевляне заиграли агрессивно и вскоре получили бонус за свою активность. Биловар сделал неожиданный рывок на половину поля «Шахтера», и Крыськив прямой ногой сыграл в ногу соперника. Арбитр не стал церемониться, показав прямую красную карточку полузащитнику «горняков». Чтобы еще более усилить давление на штрафную донецкой команды, тренерский штаб «Динамо» решил перейти на игру в два форварда: вместо Андриевского на поле вышел Герреро.

Несмотря на численное меньшинство, «горняки» не стали прижиматься к своей штрафной, отвечая острыми контратаками. Одну из них ударом завершил Конопля, и Биловар с линии ворот выбил мяч. Опасно пробивал из-за пределов штрафной Бражко: мяч просвистел над крестовиной ворот Ризныка.

И все же, киевляне завладели преимуществом, «закрыв» соперников на своей половине поля. «Горняки» компактно оборонялись, но удержать нужный результат не смогли. Дубинчак с левого фланга навесил на дальнюю штангу, и Караваев, который всего несколько минут находился на поле после выхода на замену, отправил мяч в ворота. В оставшееся время «бело-синие» пытались еще и вырвать победу, но счет больше не изменился.

Далее команды проведут кубковые матчи. В будущий мид-уик «Шахтер» встретится с «Зарей», а «Динамо» – с «Ворсклой».

Наши оценки:

Замены Динамо: Биловар – 6,0, Волошин – 5,5, Герреро – 5,5, Караваев – 6,5

Замены Шахтера: Педриньо – 5,0, Степаненко – 6,0, Траоре – 5,0, Франьич и Марлон Гомес – без оценок

Украинская Премьер-лига. 11 тур

«Динамо» – «Шахтер» – 1:1

Гол: Караваев, 87 – Бондаренко, 21

Предупреждения: Зубков, 39, Педро Энрике, 58 – Андриевский, 62

Удаление: Крыськив, 60 (грубая игра)

«Динамо»: Бущан – Тымчик (Караваев, 84), Попов (Биловар, 17), Михавко, Дубинчак – Бражко, Андриевский (Герреро, 65) – Брагару (Волошин, 46), Буяльский, Кабаев – Ванат

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Криськив, Судаков (Франьич, 89) – Зубков (Педриньо, 67), Бондаренко (Степаненко, 67), Эгиналду (Марлон Гомес, 89) – Сикан (Траоре, 77)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 165
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Remark
Як вболівальник ДК, то матч можна описати одним словом «Фух».
Перший тайм повністю за Шахтарем. Другий за Динамо.
ДК не вразило, а ні грою, а ні завершеностю атак… Мені не сподобалось. Просто повезло, що в кінці зрівняли. 
Криськову окреме дякую від всіх вболівальників ДК.
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+14
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NoMad
Рано зима прийшла... Лише жовтень, а на даунбасi вже - 6
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+13
Показать Скрыть 2 ответа
bolelschik
Да, у такого Шахтера Динамо должно было выигрывать. Шахтер случайно затолкал мяч в ворота.  
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+11
AndiM
Вже й 10 турів пройшло, а хтось і досі тіліпається на 4 місці як
 " могутній" член пікінеса.
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+11
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Cityzen83
Ну норм. Динамо уже пощастило з вилученням! Кроти реально сильніші сьогодні були. Нічия - це величезний позитив для Динамо. Після гри в четвер я такого і очікував. Дуже важко щось робити, коли ти сутки в дорозі. Навіть ті гравці, які не грали в. Римі.
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+11
PUMA
+6 остается, строитель лучшего в истории остается. Так что всё нормально
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+11
chak98
Караваєв класний джокер. Іншим чомусь не щастило.
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+10
DK1961
Поздравляю Динамо! А любителям считать выборочно статистику в кротопользу напомню, что ржавая помойка имела на два дня отдыха больше. Киевлянам огромный плюс за проявленную волю и самоотдачу. А теперь посмотрим, что будет дальше!
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+8
Перець
Где Шахтар? Где ?згадаємо легендарну фразу
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+7
Перець
Гра Динамо  валідол останні матчі
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+7
FunnyCat_____
 Отлично!
Как для  игры имея на два дня меньше отдыха чем соперник, имея 4-5 основных игроков в лазарете+ играя со сверхмотивированным претендентом на еврокубки в УПЛ, результат вполне ничего!
Хотя к качеству конечно же есть вопросы
но игры забывается, как говорил Классик
теперь догонять Александрию!
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+7
Віктор Коробка
Усе ж Маріно - поганий тренер. Як можна випускати Траоре, який не тягне рівень навіть Сікана?
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+6
Gargantua81
с одной стороны Динамо играло хуже и ничью не заслужило.
с другой стороны с такими кадровыми проблемами может и выше головы прыгнули.
результат позитивный, игра как всегда в последнее время.
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+5
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serhiy
Грали не основним складом і без нормального віддиху -гра піпець,але результат на нашу користь . Шахтарю сьогодні була потрібна перемога. Обовязково.
Головне -гандикап залишається . Добре що без травм , А Криськів таки криса-ззаду ,з піднятою ногою шипами (. 
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+5
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Brent11
Лев матча мешок Траоре
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+5
mig3131
Игра достойная  последних мест наших команд в Еврокубках. 
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+5
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Boodya
Динамо купило Криськіва, що!?!?😂
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+5
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Умник
Так треба дати дань українській мови. 
Тому що сьогодні свято.
Так от я прямо забув ше війна реально, емоції, Динамо Динамо!!!
Юзовка Юзовка!!!
Прямо як колись.
Круто що без бійки.
Але емоції.
Це і є дербі.
Дякую.
Щодо Динамо мінус 2 центр бека.
Мабуть Сашо когось буде тягнути з ю19.
Або Брага.
Це звісно проблема.
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+4
sahka1981
Ну що ж, цілком нормально. Очікував, що програємо, все-таки два дні переваги у відпочинку і багато травм саме у лідерів ДК, плюс без Шапи грали, Піхальонок травма, не було кому гру зв'язати в центрі. Кара молодець, багато користі нам приносить! Тимчика потрібно залишати після тренувань і вчити подавати навіси, роботяга він звісно гарний, але ну ці навіси в нікуди, або в руки воротаря вже дістають.
Криськів  дуже брудно зіграв, але певно що саме він і допоміг для ДК не програти. Біловар молодець, до речі. Волошин це піпець, як було не забити такий момент???У ШД дуже сподобався Зубков, простро майстер, повозив Дубінчака як хотів. Ну і заміни у ШД тільки послабили гру, це Степаненко і особливо Траоре, таке враження що він спав і йому сказали на поле виходити. Добре що за таки обставин зберігли свою перевагу в таблиці. Сподіваємось на скоріше відновлення лідерів команди!
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+4
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FunnyCat_____
ни Брагару ни Волошин пока что не могут дать того креатива и обострения. -  что дает Ярмола. Андрей очень нужен здоровым на весеннюю часть чемпионата !
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+4
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