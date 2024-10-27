Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера

Очередной тур Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». К дуэли с принципиальным соперником киевляне подошли на втором месте турнирной таблицы (субботняя победа «Александрии» позволила ей обойти «Динамо»), опережая «горняков», которые занимали четвертую позицию, на шесть очков.

Благодаря календарю команда Марино Пушича получила небольшое преимущество, ведь после матча Лиги чемпионов посреди недели у нее было больше времени на подготовку к сегодняшнему поединку. Учитывая этот фактор, тренерский штаб Александра Шовковского на еврокубковую встречу выставил полурезервный состав. И в Риме киевляне вполне могли не проиграть. Но проиграли. Как и «оранжево-черные», которые уступили лондонскому «Арсеналу».

Отметим, что предыдущая победа «Динамо» над «горняками» была зафиксирована в апреле 2021 года. При этом «бело-синие» имели в своем активе 14-матчевую беспроигрышную домашнюю серию. Предыдущее поражение в Киеве «динамовцам» нанес именно «Шахтер», который в ноябре 2004-го обыграл хозяев поля со счетом 1:0. Для Ефима Конопли сегодняшний матч стал 100-м в УПЛ.

Начало поединка осталось за гостями. Они больше владели мячом и старались найти свободные зоны у штрафной «Динамо». В одном из эпизодов это удалось сделать Эгиналду, но пробить Зубкову не дал Попов. Затем уже сам Зубков организовал голевую ситуацию, из-за пределов штрафной попав в перекладину. Из хорошей позиции бил и Судаков, но мяч разминулся с воротами. Неприятный момент для «Динамо» произошел на исходе первой 15-минутки: Попов получил травму и не смог продолжить игру, уступив место на поле Биловару.

«Горняки» продолжили атаковать и увеличили давление на штрафную «Динамо». Болельщикам киевской команды пришлось поволноваться после удара головой Сикана, когда мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. У киевлян контригра не клеилась, к штрафной соперников хозяева поля приближались нечасто.

В концовке первого тайма «оранжево-черные» атаковали уже не так интенсивно. Это позволило «бело-синим» провести несколько контратак, которые, впрочем, не привели к угрозам у ворот «Шахтера». Свои скоростные качества на правом фланге «Динамо» продемонстрировал Тымчик, но его передачи в штрафную «горняков» не находили партнеров.

В начале второй половины встречи успех гостям принесло стандартное положение. После навеса с углового Бущан среагировал на удар Эгиналду, но Бондаренко забивает на добивании. «Бело-синие» сразу могли сравнять счет, но Волошин, который замкнул прострел Дубинчака, из пределов вратарской пробил выше цели. Вскоре и сам Дубинчак был близок к успеху, но после его удара мяч разминулся со штангой.

Киевляне заиграли агрессивно и вскоре получили бонус за свою активность. Биловар сделал неожиданный рывок на половину поля «Шахтера», и Крыськив прямой ногой сыграл в ногу соперника. Арбитр не стал церемониться, показав прямую красную карточку полузащитнику «горняков». Чтобы еще более усилить давление на штрафную донецкой команды, тренерский штаб «Динамо» решил перейти на игру в два форварда: вместо Андриевского на поле вышел Герреро.

Несмотря на численное меньшинство, «горняки» не стали прижиматься к своей штрафной, отвечая острыми контратаками. Одну из них ударом завершил Конопля, и Биловар с линии ворот выбил мяч. Опасно пробивал из-за пределов штрафной Бражко: мяч просвистел над крестовиной ворот Ризныка.

И все же, киевляне завладели преимуществом, «закрыв» соперников на своей половине поля. «Горняки» компактно оборонялись, но удержать нужный результат не смогли. Дубинчак с левого фланга навесил на дальнюю штангу, и Караваев, который всего несколько минут находился на поле после выхода на замену, отправил мяч в ворота. В оставшееся время «бело-синие» пытались еще и вырвать победу, но счет больше не изменился.

Далее команды проведут кубковые матчи. В будущий мид-уик «Шахтер» встретится с «Зарей», а «Динамо» – с «Ворсклой».

Наши оценки:

Замены Динамо: Биловар – 6,0, Волошин – 5,5, Герреро – 5,5, Караваев – 6,5

Замены Шахтера: Педриньо – 5,0, Степаненко – 6,0, Траоре – 5,0, Франьич и Марлон Гомес – без оценок

Украинская Премьер-лига. 11 тур

«Динамо» – «Шахтер» – 1:1

Гол: Караваев, 87 – Бондаренко, 21

Предупреждения: Зубков, 39, Педро Энрике, 58 – Андриевский, 62

Удаление: Крыськив, 60 (грубая игра)

«Динамо»: Бущан – Тымчик (Караваев, 84), Попов (Биловар, 17), Михавко, Дубинчак – Бражко, Андриевский (Герреро, 65) – Брагару (Волошин, 46), Буяльский, Кабаев – Ванат

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Криськив, Судаков (Франьич, 89) – Зубков (Педриньо, 67), Бондаренко (Степаненко, 67), Эгиналду (Марлон Гомес, 89) – Сикан (Траоре, 77)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА