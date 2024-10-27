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27 октября 2024, 22:10 | Обновлено 27 октября 2024, 22:24
904
4

ШОВКОВСКИЙ: «Накопилась усталость. У Шахтера было на два дня больше»

Коуч «Динамо» поделился впечатлениями от центрального матча 11-го тура УПЛ

27 октября 2024, 22:10 | Обновлено 27 октября 2024, 22:24
904
4
ШОВКОВСКИЙ: «Накопилась усталость. У Шахтера было на два дня больше»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился впечатлениями от центрального матча 11-го тура УПЛ против «Шахтера» (1:1).

– Сложно готовиться, когда, во-первых, играешь через двое суток на третьи, а во-вторых, когда имеешь такую ​​логистику. Мы сознательно пошли на то, что разбили дорогу на два этапа для того, чтобы иметь возможность провести хоть какую-нибудь подготовку. Поэтому после игры с «Ромой» команда с утра вылетела в Люблин. Там мы заселились в гостиницу, пообедали, после чего имели 2,5 часа для того, чтобы немного отдохнуть. И потом выходившие в стартовом составе игроки остались на восстановление, а все остальные поехали на тренировку. Не могу сказать, что это была полноценная тренировка, вы сами понимаете, что это непростой этап.

После этого команда поужинала, села в автобус, уехала в Хелм, а оттуда в 11 часов вечера уехала в Киев. На базу мы прибыли вчера приблизительно в 12:30.

Это для вашего понимания, в каком состоянии были наши игроки. У «Шахтера» в этом плане было на два дня больше. Они провели свой матч во вторник. Это дало отражение на сегодняшней игре – мы понимали, что нам сегодня будет не хватать свежести, поэтому готовили нашу игру с учетом позиционной обороны и искали свои возможности в контратаковочных действиях. Что-то удавалось, что-то нет.

К этому добавилась вынужденная замена Попова, который присоединился к нашему лазарету, где уже находятся Пихаленок, Ярмоленко, Шепелев, Себальос. Насколько травма серьезна – покажет завтрашнее обследование.

– Почему не играл Николай Шапаренко?

– К сожалению, сегодня утром он получил бытовую травму. Ему наложили три шва, так что он не мог сегодня выйти на футбольное поле.

– Караваев сегодня стал героем матча, забив в присущей ему манере. Это наигранная комбинация? Вы поздравили его с голом?

– Безусловно, поздравили его, поздравили всю команду с этим забитым голом, потому что это результативные действия – нужно доставить мяч на фланг, нужно доставить его в штрафную, нужно оказаться в нужном месте и, наконец, поставить финальную точку. Мы работаем над этим, иногда это удается. Говорим игрокам, как лучше строить наши атакующие действия, как защитные, как перемещаться, взаимодействовать в линиях, на флангах. Что-то удается, что-то нет, но усталость накапливается.

Следовало видеть игроков, чтобы понимать, в каком состоянии они находились еще вчера. Вы можете меня критиковать… Но тренеры по всему начинают говорить о том, что такое количество матчей недопустимо, а у игроков, играющих в своих национальных командах, вообще нет отдыха. Безусловно, свежести нам не хватало. Насчет Караваева – мы все поздравили его с забитым голом, очень важным. С учетом этих обстоятельств, а также того, как складывались события на футбольном поле, можно считать этот результат неплохим для нас.

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Шовковского

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
60’
Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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GloryUkraine
Втома? А нічого, що проти Роми грали дублери?
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+2
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Sergei Aalst
при чем здесь усталость? там мысли не видно у этих ногомячистов! что с мячом делать не знают! вернее знают ,на вратаря! бывают исключения как последняя треть матча! а так ,как только прессинг,то это не Динамо ,а детский сад! на Бущана ,а там как повезет
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+1
Володимир
Команда під твоїм керівництвом не грає, а деградує. Що нового ти вніс в команду, якісь награні заготовки, комбінації. Нічого немає. Тупо пас вперед на авось, в основному катання м'яча в центрі поля. Дуже слаба гра при тобі, дуже слаба.  
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0
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