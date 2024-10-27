ФОТО. Яркие мгновения матча. Как Динамо и Шахтер сражались в Класико
Команды Александра Шовковского и Марино Пушича разошлись миром
В центральном матче 11-го тура УПЛ встретились киевское Динамо и донецкий Шахтер.
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Команды Александра Шовковского и Марино Пушича разошлись миром (1:1).
На гол Артема Бондаренко, забитый сразу после перерыва, в конце матча ответил Александр Караваев, вышедший на замену у хозяев поля.
В турнирной таблице между топ-грандами УПЛ сохранился интервал в 6 очков в пользу динамовского клуба (26 против 20).
В лидирующую группу входят: Динамо (26 очков), Александрия (26), Полесье (22), Шахтер (20), Кривбасс (17).
ФОТО. Яркие мгновения матча. Как Динамо и Шахтер сражались в Класико
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