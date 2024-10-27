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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 21:31 | Обновлено 27 октября 2024, 22:11
157
0

ФОТО. Яркие мгновения матча. Как Динамо и Шахтер сражались в Класико

Команды Александра Шовковского и Марино Пушича разошлись миром

27 октября 2024, 21:31 | Обновлено 27 октября 2024, 22:11
157
0
ФОТО. Яркие мгновения матча. Как Динамо и Шахтер сражались в Класико
ФК Шахтер

В центральном матче 11-го тура УПЛ встретились киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды Александра Шовковского и Марино Пушича разошлись миром (1:1).

На гол Артема Бондаренко, забитый сразу после перерыва, в конце матча ответил Александр Караваев, вышедший на замену у хозяев поля.

В турнирной таблице между топ-грандами УПЛ сохранился интервал в 6 очков в пользу динамовского клуба (26 против 20).

В лидирующую группу входят: Динамо (26 очков), Александрия (26), Полесье (22), Шахтер (20), Кривбасс (17).

ФОТО. Яркие мгновения матча. Как Динамо и Шахтер сражались в Класико

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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