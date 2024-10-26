Динамо Киев

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26 октября 2024, 21:40 | Обновлено 26 октября 2024, 21:59
549
24

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Победа «бело-синих» делает их досрочными чемпионами и отправляет Пушича в отставку?

26 октября 2024, 21:40 | Обновлено 26 октября 2024, 21:59
549
24
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

27 октября в 18.00 на стадионе «Динамо» состоится главный матч отечественного полусезона: действующий вице-чемпион («Динамо») примет действующего чемпиона («Шахтер»).

Динамо

К всеукраинскому дерби «Динамо» подходит однозначным фаворитом. Фаворитом и с точки зрения турнирного положения, и с точки зрения игры.

После девяти сыгранных поединков в активе команды Александра Шовковского восемь побед и лишь одна ничья. И первая строчка в турнирной таблице.

После хорошей летней трансферной кампании, следствием которой стала заметно возросшая конкуренция в команде (главный тренер динамовского коллектива получил практически по два равноценных футболиста на каждую позицию), «бело-синие» ожидаемо не замечают соперников по внутренней арене.

До очной встречи с «Шахтером» подопечные Шовковского имели ощутимые проблемы лишь в одном поединке – ничейном против «Руха». Тогда динамовская атака выглядела достаточно блекло.

Но тот матч можно считать исключением из правил, ибо в остальных поединках «бело-синие» без особых визуальных проблем доказывали свое игровое превосходство.

Уверенный старт «Динамо» в чемпионате страны вызван еще и тем, что киевская команда форсировала форму к началу сезона, поскольку ей нужно было рано дебютировать на евроарене.

Однако, несмотря на ранее форсирование формы, в дальнейшем «Динамо» удалось избежать функциональных провалов. Во всяком случае, в УПЛ. Удалось избежать не в последнюю очередь из-за ротации состава.

В предыдущем туре внутреннего первенства «Динамо» без особых напрягов разгромило «Оболонь» – 5:1. Причем все голы в том поединке были забиты «бело-синими» (Михавко поразил собственные ворота).

Накануне поединка против «горняков» динамовцы провели очередной матч в Лиге Европы. Выездным оппонентом команды Шовковского была «Рома».

Тренер «бело-синих» в римском поединке прибегнул к серьезной ротации состава. Фактически, тренер «Динамо» на игру против команды Артема Довбика выставил полурезервный состав.

В такой способ Шовковский продемонстрировал, что жертвует поединком ЛЕ ради принципиального матча против «Шахтера».

Однако даже экспериментальный состав «Динамо» имел шансы забить свой первый гол в нынешней Лиге Европы. Но не удалось. Подвело мастерство. У «Динамо» до сих пор в этом турнире ноль забитых мячей и столько же очков.

Александр Шовковский, главный тренер «Динамо»:

– Ни Ярмоленко, ни Пихаленок с «Шахтером» не сыграют, нужно не только восстановиться, но и набрать форму. В дальнейшем надеемся на их скорейшее возвращение.

Шахтер

Перед матчем против «Динамо» чемпион страны совершил изнурительный вояж в Лондон, на матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов.

На «Эмирейтс» подопечные Марино Пушича сыграли с «Арсеналом». И уступили 0:1.

В отличие от предыдущего поединка в ЛЧ – против «Аталанты» – в игре против вице-чемпиона Англии чемпион Украины не выглядел статистом. Однако ни на турнирные баллы, ни на забитые мячи не наработал.

Хотя Пушич и остался доволен игрой своих подопечных в матче против команды Артеты.

А в последнем на данный момент поединке внутреннего календаря «оранжево-черные» сыграли на выезде против «Колоса». И вымучили победу благодаря «самострелу» соперника.

После девяти сыгранных матчей «Шахтер» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Динамо» на шесть очков.

Игру «горняков» в чемпионате страны иначе, нежели нестабильная, и не назовешь. В дебютном туре дончане громят на выезде «Ворсклу», а на следующий игровой день без шансов уступают «Полесью». Далее едва вымучивают победу над дебютантом УПЛ «Левым берегом», а затем уступают «Александрии».

Далее донецкие «качели» продолжаются. «Шахтер» громит «Карпаты» и «Оболонь», но затем играет вничью против «Вереса».

Очевидно, что на игру команды серьезно влияют тяжелые матчи и еще более тяжелая логистика на евроарене. Но, в то же время, очевидно и то, что «Шахтер» сейчас не прогрессирует.

Похоже, Марино Пушич еще в минувшем сезоне исчерпал все свои креативные идеи.

Марино Пушич, главный тренер «Шахтера»:

– Дерби – всегда особенная игра. Мы уже противостояли им дважды. Люди думают, что это решающая игра: если они одержат победу, то получат девять очков преимущества, если мы, то получим только три. Это действительно очень важный поединок, однако все еще не решающий – еще рано. Им тоже нужно войти в этот ритм. Будет интересная игра.

История противостояний

Соперники провели между собой несметное количество матчей. Причем не только в состязаниях независимого чемпионата, но и в первенствах СССР и даже в еврокубках.

Если говорить исключительно о матчах УПЛ, то на данный момент соперники сыграли 72 поединка. Пока что незначительное преимущество на стороне «горняков»: 28 побед против 25 динамовских викторий. Остальные матчи (19) завершились вничью.

Разница забитых и пропущенных мячей пока что тоже в пользу «оранжево-черных» – 88:84.

Прогноз

Об этом не говорит только ленивый: в случае победы над заклятым соперником, «Динамо» увеличивает свой отрыв от оппонента на девять очков. И таким образом становится почти недосягаемым.

Огромная доля истины в таком расхожем утверждении есть. Более того, не исключено, что в случае поражения «Шахтера» главный тренер команды Марино Пушич будет вынужден уйти в отставку.

Из-за участия среди недели команд в еврокубках, сложилась такая ситуация, что «Шахтер» получил на два «лишних» дня больше для подготовки к Класичному. Можно не сомневаться, что «горняки» постараются по максимуму использовать этот гандикап.

В свою очередь, тренер динамовцев Шовковский задействовал резервный состав в матче против «Ромы», поэтому условная основа не должна иметь функциональных проблем в матче 27 октября.

Тем не менее, видится, что «Шахтер» будет свежее своего оппонента. Но будет ли лучше по игре – в этом есть причины сомневаться.

Учитывая все плюсы и минусы соперников, рискнем предположить, что матч завершится вничью.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Михавко, Попов, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Буяльский, Ванат

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педринью, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Невертон, Сикан.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
27 октября 2024 -
18:00
Шахтер Донецк
Ничья 3.40 Сделать ставку
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Комментарии 24
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FunnyCat_____
Удачи Динамо!
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+6
Владислав Рейский
Мда, дожились до того шо остался по сути единственный вариант противостояния, пусть победит сильнейший, болеем за ДК.
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+2
Fitness.sports
А сайт боится определять победителя, и решил взять нейтралитет
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
ILLUMINATOR
Пусть Динамо победит!
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+2
Fitness.sports
Хорошей игры конечно же и позитивного, нужного результата Динамо! А для Динамо никакого другого результата нет кроме победы!
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+1
Boodya
Жоден матч в Українському футболі не викличе такий ажіотаж, окрім цього.
З одного боку це два найбільш популярні клуби в нас, а з іншого без Металіста, Дніпра, тих Карпат, того Чорноморця, МетаДона наш чемпіонат став прісним, слабким і нецікавим.
Бажаю обидвом командам зіграти найкращий свій футбол і хай переможе сильніший (це з одного боку), а з іншого, хочу, аби пляснява - отсосіті тижнями на сайт не заходила
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+1
Отаман
Треба найтитулованішому клубу України донецькому Шахтарю перемагати цей щурячій фк гуньдяй суркіса та медведчука🐁
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Действующий Чемпион должен выиграть возможно даже на изи, 0-2 или 1-3
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-2
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Отаман
Все буде добре для Шахтаря🥳
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-4
Показать Скрыть 7 ответов
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