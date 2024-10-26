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Премьер-лига
Динамо Киев
27.10.2024 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 18:36 | Обновлено 26 октября 2024, 18:53
542
1

Динамо – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Украинской Премьер-лиги

26 октября 2024, 18:36 | Обновлено 26 октября 2024, 18:53
542
1
Динамо – Шахтер. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 27 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В еврокубках на этой неделе команды синхронно сыграли со счетом 0:1 – «Шахтер» проиграл лондонскому «Арсеналу», а второй состав «Динамо» минимально уступил «Роме». Александр Шовковский экономил силы своих лидеров на этот матч и в воскресенье посмотрим, сработала ли такая тактика. В чемпионате команды показывают разные результаты – если «Динамо» уверенно лидирует, то «Шахтер» находится на четвертом месте, отстает от киевлян на шесть очков и в случае поражения в воскресенье существенно снизит свои шансы на чемпионство.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Шахтер» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
27 октбря 2024 -
18:00
Шахтер Донецк
Победа Динамо 2.29 Сделать ставку
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Ставка: Шахтар ІТБ 0,5 або 1.
Прогноз: нічия.
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