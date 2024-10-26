Динамо Киев

В воскресенье, 27 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 18:00.

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В еврокубках на этой неделе команды синхронно сыграли со счетом 0:1 – «Шахтер» проиграл лондонскому «Арсеналу», а второй состав «Динамо» минимально уступил «Роме». Александр Шовковский экономил силы своих лидеров на этот матч и в воскресенье посмотрим, сработала ли такая тактика. В чемпионате команды показывают разные результаты – если «Динамо» уверенно лидирует, то «Шахтер» находится на четвертом месте, отстает от киевлян на шесть очков и в случае поражения в воскресенье существенно снизит свои шансы на чемпионство.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Шахтер» в украинской версии сайта.