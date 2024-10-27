Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?

Каталонская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Бельгийский голкипер «сливочных» Тибо Куртуа обратился к украинцу Андрею Лунину, пропустившему 4 «сухих» мяча.

«Твоей вины в голах нет, их всех невозможно остановить», – приводит слова бельгийца испанская пресса.

Стоит отметить, что сейчас «Барселона» опережает «Реал» на шесть турнирных пунктов в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч «сливочные» проведут против «Валенсии», а каталонцы – сыграют с «Эспаньолом».

Ранее своими мыслями по поводу матча поделился украинский форвард Артем Милевский, отдельно обратившись к Андрею Лунину.