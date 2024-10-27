Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Бельгиец поддержал украинского голкипера «сливочных»
Каталонская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Бельгийский голкипер «сливочных» Тибо Куртуа обратился к украинцу Андрею Лунину, пропустившему 4 «сухих» мяча.
«Твоей вины в голах нет, их всех невозможно остановить», – приводит слова бельгийца испанская пресса.
Стоит отметить, что сейчас «Барселона» опережает «Реал» на шесть турнирных пунктов в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч «сливочные» проведут против «Валенсии», а каталонцы – сыграют с «Эспаньолом».
Ранее своими мыслями по поводу матча поделился украинский форвард Артем Милевский, отдельно обратившись к Андрею Лунину.
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