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  4. Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Испания
27 октября 2024, 11:23 |
6317
3

Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?

Бельгиец поддержал украинского голкипера «сливочных»

27 октября 2024, 11:23 |
6317
3
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лунин и Куртуа

Каталонская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Бельгийский голкипер «сливочных» Тибо Куртуа обратился к украинцу Андрею Лунину, пропустившему 4 «сухих» мяча.

«Твоей вины в голах нет, их всех невозможно остановить», – приводит слова бельгийца испанская пресса.

Стоит отметить, что сейчас «Барселона» опережает «Реал» на шесть турнирных пунктов в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч «сливочные» проведут против «Валенсии», а каталонцы – сыграют с «Эспаньолом».

Ранее своими мыслями по поводу матча поделился украинский форвард Артем Милевский, отдельно обратившись к Андрею Лунину.

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал - Барселона Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: DefensaCentral
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Harun Bakircioğlu
Сказал, что на своей шкуре знает, что такое от Барсы получать четыре:
https://sport.ua/uk/news/577651-anchelotti-v-shoke-barselona-nanesla-razgro
mnoe-porazhenie-realu-v-madride
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0
Serhii P.
Куртуа сказав: "з такою грою, ти скоро або станеш третім воротарем Реалу, або підеш в оренду". 
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0
Saar
Що можна казати Луніну,якщо він-дно!?
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-2
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