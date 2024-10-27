«Андрюше тяжело». Милевский отреагировал на разгром Реала в Эль-Классико

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал разгромное поражение мадридского «Реала» (0:4) в матче 11-го тура Ла Лиги против каталонской «Барселоны».

– Артем, записываю вас сразу после матча «Реал» – «Барселона» – 0:4. Вы же болельщик королевского клуба. Что думаете о матче?

– Ну что я могу сказать по матчу? Мысли уже на «Динамо» – «Шахтер». Дай Бог, чтобы такого счета не было завтра в матче киевлян. Этот матч для меня более важный. Что касается «Реал» – «Барселона», то Эль-Класико мне понравилось. Классное зрелище, классная атмосфера и классный футбол. Если бы «Реал» забил свои моменты в первом тайме, то игра развивалась бы по-другому. Но так бывает. Имеем то, что имеем.

– Лунин вышел вместо травмированного Куртуа и пропустил четыре гола. Как думаете, это не сломает психологически Андрея?

– Мне кажется, Андрюше тяжело. Он после Румынии на Евро еще не отошел. Думаю, Лунин переживает еще с тех времен. Вратари такие люди, что их не поймешь: то переживают, то нет. Желаю Андрюше только здоровья и удачи, как и всему «Реалу».