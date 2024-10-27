«Неуверенный в себе». В Испании раскритиковали Лунина за матч с Барселоной
Украинский вратарь «Реала» пропустил 4 гола
В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.
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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин провел на поле весь матч, совершил 3 сейва и пропустил 4 гола. После поединка издание EL Espanol оценило игру 25-летнего футболиста:
«Это был не его день. Ему пришлось играть в Эль-Класико после травмы Куртуа в матче против «Дортмунда», и его уровень был далек от того, что он демонстрировал в прошлом сезоне. Неуверенный в себе, голкипер сделал 3 сейва, но в итоге пропустил 4 гола, за один из которых в определенной степени отвечал. В моменте с третьим голом Лунин вышел не вовремя, а Рафинья пробил над ним. Украинец не поддержал свою команду».
В итоге журналисты оценили игру Лунина в 4 балла из 10 возможных.
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