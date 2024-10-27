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Испания
27 октября 2024, 10:53 | Обновлено 27 октября 2024, 10:59
1379
2

«Неуверенный в себе». В Испании раскритиковали Лунина за матч с Барселоной

Украинский вратарь «Реала» пропустил 4 гола

27 октября 2024, 10:53 | Обновлено 27 октября 2024, 10:59
1379
2
«Неуверенный в себе». В Испании раскритиковали Лунина за матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Гостевая команда победила со счетом 4:0.

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Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин провел на поле весь матч, совершил 3 сейва и пропустил 4 гола. После поединка издание EL Espanol оценило игру 25-летнего футболиста:

«Это был не его день. Ему пришлось играть в Эль-Класико после травмы Куртуа в матче против «Дортмунда», и его уровень был далек от того, что он демонстрировал в прошлом сезоне. Неуверенный в себе, голкипер сделал 3 сейва, но в итоге пропустил 4 гола, за один из которых в определенной степени отвечал. В моменте с третьим голом Лунин вышел не вовремя, а Рафинья пробил над ним. Украинец не поддержал свою команду».

В итоге журналисты оценили игру Лунина в 4 балла из 10 возможных.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Вербинський Источник: El Espanol
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Комментарии 2
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GloryUkraine
А хто в Реалі вчора зіграв краще Луніна?
В другому таймі Барса ніби грала проти аутсайдера ЛаЛіги2. 
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-1
Gargantua81
вчера в камментах кто то написал, что защита Реала работает на Куртуа, топит Лунина.
действительно было впечатление, что Лукаса Васкеса купил Газпром.
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-2
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