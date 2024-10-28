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  4. Кто лучший? В соцсети слили две версии списка с победителем Золотого мяча
Испания
28 октября 2024, 10:35 | Обновлено 28 октября 2024, 12:11
2478
13

Кто лучший? В соцсети слили две версии списка с победителем Золотого мяча

По одной из версий, приз достанется Родри, по другой – Винисиусу Жуниору

28 октября 2024, 10:35 | Обновлено 28 октября 2024, 12:11
2478
13
Кто лучший? В соцсети слили две версии списка с победителем Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри (слева) против Винисиуса Жуниора

Накануне оглашения результатов традиционного опроса France Football по выявлению обладателя престижной премии Золотой мяч в социальных сетях активно муссируются слухи о том, кому же достанется эта престижная индивидуальная награда.

В частности, пользователи обсуждают две версии якобы оригинальных списков с итоговым голосованием.

По одной из них, лучшим футболистом мирового футбола и обладателем Золотого мяча-2024 станет испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри, который якобы набирает 596 очков, в то время, как Винисиус Жуниор из «Реала» имеет в активе 580 очков.

Однако по другой версии, на вершине списка находится как раз Винисиус Жуниор, который набирает 630 очков, а вот Родри «довольствуется» только 576.

Как бы там ни было, доверять ни одному из указанных списков, как и многим другим, которые могут успеть появиться до официального оглашения результатов, на 100% не стоит.

Церемония вручения Золотого мяча-2024 начнется сегодня в 20:00 в театре «Шатле» в Париже. В Украине ее в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

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Золотой мяч Винисиус Жуниор Родри France Football Реал Мадрид Манчестер Сити
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 13
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D.Kolesan
вони   журналюги франції і світу  можуть в останню мить вибрати Гаррі Кейна щоб усі хто думав що  Родрі чи Вінусус отримають ЗМ  помилилися причому спеціально зроблять 
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+1
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OKs100
Снова обокрали Роналду. 
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0
Первый Среди Равных
Нє, ну хоч якась інтрига. А не як минулого року, коли всі ще за майже цілий рік до вручення Золотого мяча знали, що його отримає Мессі.
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0
Falko
А давайте ще третій списочок зварганимо і зіллємо в мережу - хай бавляться.
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0
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GloryUkraine
Два питання. Перше серйозне:" Що так високо в списку робить Ямал?" .
Друге питання комічне:" Де Мурзік?".
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0
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nazarp
Якщо з них якийсь і правдивий то це другий. 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
Чим такий видатний цей Родрі?
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-2
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