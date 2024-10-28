Кто лучший? В соцсети слили две версии списка с победителем Золотого мяча
По одной из версий, приз достанется Родри, по другой – Винисиусу Жуниору
Накануне оглашения результатов традиционного опроса France Football по выявлению обладателя престижной премии Золотой мяч в социальных сетях активно муссируются слухи о том, кому же достанется эта престижная индивидуальная награда.
В частности, пользователи обсуждают две версии якобы оригинальных списков с итоговым голосованием.
По одной из них, лучшим футболистом мирового футбола и обладателем Золотого мяча-2024 станет испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри, который якобы набирает 596 очков, в то время, как Винисиус Жуниор из «Реала» имеет в активе 580 очков.
Однако по другой версии, на вершине списка находится как раз Винисиус Жуниор, который набирает 630 очков, а вот Родри «довольствуется» только 576.
Как бы там ни было, доверять ни одному из указанных списков, как и многим другим, которые могут успеть появиться до официального оглашения результатов, на 100% не стоит.
Церемония вручения Золотого мяча-2024 начнется сегодня в 20:00 в театре «Шатле» в Париже. В Украине ее в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
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