Кто лучший? В соцсети слили две версии списка с победителем Золотого мяча

Накануне оглашения результатов традиционного опроса France Football по выявлению обладателя престижной премии Золотой мяч в социальных сетях активно муссируются слухи о том, кому же достанется эта престижная индивидуальная награда.

В частности, пользователи обсуждают две версии якобы оригинальных списков с итоговым голосованием.

По одной из них, лучшим футболистом мирового футбола и обладателем Золотого мяча-2024 станет испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри, который якобы набирает 596 очков, в то время, как Винисиус Жуниор из «Реала» имеет в активе 580 очков.

Однако по другой версии, на вершине списка находится как раз Винисиус Жуниор, который набирает 630 очков, а вот Родри «довольствуется» только 576.

Как бы там ни было, доверять ни одному из указанных списков, как и многим другим, которые могут успеть появиться до официального оглашения результатов, на 100% не стоит.

Церемония вручения Золотого мяча-2024 начнется сегодня в 20:00 в театре «Шатле» в Париже. В Украине ее в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.