Стивен ДЖЕРРАРД: «Не хочу, чтобы Салах приезжал в Саудовскую Аравию»

Главный тренер «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард считает, что лидеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху еще рано переезжать в Саудовскую Аравию:

«Я не хочу, чтобы он сейчас переезжал в Саудовскую Аравию. Он может выступать еще пару лет на высоком уровне и играть в Европе. У него отличная форма благодаря своему профессионализму.

Я надеюсь, что он останется в Англии. Меня не удивляют его выступления, ведь он одержим своей профессией, имеет огромный талант и постоянно играет на высоком уровне. В тот день, когда Салах уйдет, мы поймем насколько он был важен для своей команды», – сказал Джеррард.

В этом сезоне АПЛ Мохамед Салах провел 9 матчей за «Ливерпуль», забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

После девяти туров АПЛ египетский футболист вышел на восьмое место в таблице бомбардиров чемпионата Англии.