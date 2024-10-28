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Англия
28 октября 2024, 16:17 | Обновлено 28 октября 2024, 16:18
337
0

Стивен ДЖЕРРАРД: «Не хочу, чтобы Салах приезжал в Саудовскую Аравию»

Легенда «Ливерпуля» прокомментировал возможный трансфер Мохамеда Салаха

28 октября 2024, 16:17 | Обновлено 28 октября 2024, 16:18
337
0
Стивен ДЖЕРРАРД: «Не хочу, чтобы Салах приезжал в Саудовскую Аравию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Главный тренер «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард считает, что лидеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху еще рано переезжать в Саудовскую Аравию:

«Я не хочу, чтобы он сейчас переезжал в Саудовскую Аравию. Он может выступать еще пару лет на высоком уровне и играть в Европе. У него отличная форма благодаря своему профессионализму.

Я надеюсь, что он останется в Англии. Меня не удивляют его выступления, ведь он одержим своей профессией, имеет огромный талант и постоянно играет на высоком уровне. В тот день, когда Салах уйдет, мы поймем насколько он был важен для своей команды», – сказал Джеррард.

В этом сезоне АПЛ Мохамед Салах провел 9 матчей за «Ливерпуль», забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

После девяти туров АПЛ египетский футболист вышел на восьмое место в таблице бомбардиров чемпионата Англии.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу Ливерпуль Стивен Джеррард Мохамед Салах трансферы АПЛ трансферы Аль-Иттифак
Микола Титюк Источник: The Mirror
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