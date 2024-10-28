Салах вышел на 8-е место в истории бомбардиров АПЛ. Кто лидер?

27 октября в центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги в Лондоне местный «Арсенал» сыграл с «Ливерпулем» вничью 2:2.

На 81-й минуте итоговый счет установил нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах.

Для египтянина гол «Арсеналу» стадл 163-м в чемпионате Англии. По этому показателю Салах опередил Джермейна Дефо и делит теперь в историческом реестре бомбардиров лиги 8-е место с Робби Фаулером.

Выше Салаха с Фаулером располагаэются Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Гарри Кейн (213) и Алан Ширер (260).