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  4. Салах вышел на 8-е место в истории бомбардиров АПЛ. Кто лидер?
Англия
28 октября 2024, 01:52 | Обновлено 28 октября 2024, 02:03
86
0

Салах вышел на 8-е место в истории бомбардиров АПЛ. Кто лидер?

Нападающий «Ливерпуля» опередил Джермейна Дефо

28 октября 2024, 01:52 | Обновлено 28 октября 2024, 02:03
86
0
Салах вышел на 8-е место в истории бомбардиров АПЛ. Кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

27 октября в центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги в Лондоне местный «Арсенал» сыграл с «Ливерпулем» вничью 2:2.

На 81-й минуте итоговый счет установил нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах.

Для египтянина гол «Арсеналу» стадл 163-м в чемпионате Англии. По этому показателю Салах опередил Джермейна Дефо и делит теперь в историческом реестре бомбардиров лиги 8-е место с Робби Фаулером.

Выше Салаха с Фаулером располагаэются Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Гарри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

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Юрій Остроумов Источник: Английская Премьер-лига
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