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  4. ФОТО. МЮ потратил при Эрике тен Хаге 650 млн евро на трансферы
Англия
28 октября 2024, 14:56 |
217
3

ФОТО. МЮ потратил при Эрике тен Хаге 650 млн евро на трансферы

Солидные подписания «красных дьяволов» привели к 14 месту в турнирной таблице

28 октября 2024, 14:56 |
217
3
ФОТО. МЮ потратил при Эрике тен Хаге 650 млн евро на трансферы
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Эрика тен Хага.

Команда проваливает текущий сезон АПЛ – выиграли 3 матча, дважды сыграли в ничью и проиграли 4 раза. Подопечные тен Хага идут лишь на 14 месте в турнирной таблице. Разница мячей – 8:11.

Интересно, что «Манчестер Юнайтед» потратил 650 млн евро, пока тен Хаг был тренером клуба. Самым дорогим приобретением стал бразильский форвард Антони, которого купили в «Аяксе» за 95 млн евро.

Среди прочего, в АПЛ перебрались Лисандро Мартинес, Каземиро, Мэйсон Маунт, Расмус Хойлунд, Андре Онана и Маттейс де Лихт.

Нидерландский тренер возглавил «красных дьяволов» летом 2022 года. Эрик тен Хаг за время пребывания во главе команды выиграл два трофея – Кубок Лиги в 2023 и Кубок Англии в 2024.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Антони Каземиро Андре Онана Лисандро Мартинес Мэйсон Маунт Расмус Хойлунд Маттейс де Лигт
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Черт дернул его вообще в эту Англию податься, сидел себе сшибал трофеи в Нидерландах, потом отказал Тоттенхэму, Аякс за время его работы продал вдумайтесь - на 480 млн евро игроков. Плохой тренер столько не заработает для клуба, но потом эта манкунианская помойка, хотя бы на безбедную старость баблишка срубил.
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GloryUkraine
Це означає, що Тен Хаг слабенький тренер. Підібрав гравців, з яких не зміг створити команду.
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