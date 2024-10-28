ФОТО. МЮ потратил при Эрике тен Хаге 650 млн евро на трансферы

28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера Эрика тен Хага.

Команда проваливает текущий сезон АПЛ – выиграли 3 матча, дважды сыграли в ничью и проиграли 4 раза. Подопечные тен Хага идут лишь на 14 месте в турнирной таблице. Разница мячей – 8:11.

Интересно, что «Манчестер Юнайтед» потратил 650 млн евро, пока тен Хаг был тренером клуба. Самым дорогим приобретением стал бразильский форвард Антони, которого купили в «Аяксе» за 95 млн евро.

Среди прочего, в АПЛ перебрались Лисандро Мартинес, Каземиро, Мэйсон Маунт, Расмус Хойлунд, Андре Онана и Маттейс де Лихт.

Нидерландский тренер возглавил «красных дьяволов» летом 2022 года. Эрик тен Хаг за время пребывания во главе команды выиграл два трофея – Кубок Лиги в 2023 и Кубок Англии в 2024.