Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ДРАМБАЕВ: «Очень счастлив, что мы победили»
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 15:46 |
131
0

Александр ДРАМБАЕВ: «Очень счастлив, что мы победили»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над ЛНЗ

28 октября 2024, 15:46 |
131
0
Александр ДРАМБАЕВ: «Очень счастлив, что мы победили»
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (3:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Поздравляем с победой. На последних секундах игры ты забил невероятный гол, пробежав через все поле...

– Соперник исполнял угловой, мы выбили мяч. Макс Задерака заблокировал удар. Я сыграл на подборе: увидел пространство, пробросил мяч вперед и включил скорость. Так получилось, что вратарь ЛНЗ пошел на последних минутах в нашу штрафную. Ворота остались пустыми, я добежал до штрафной площадки и точно пробил.

– Какие эмоции? Ведь гол довольно необычный.

– Очень счастлив, что мы победили. Счастлив забить гол. Настроение позитивное.

– Это болельщики зарядили тебя на такую скорость?

– Да, болельщики зарядили, ребята зарядили. Мы очень сильно хотели победить сегодня и мы это сделали.

– Каким в целом выдался матч?

– Тяжелым, потому что было очень много борьбы. Мы готовились к такой игре; знали, что будет интересное противостояние.

– Можно сказать, что новая классная форма добавила фарта нашей команде?

– Можно и так сказать. Хороший дебют формы. Спасибо Клубу за такой патриотический комплект формы, будем стараться и дальше побеждать в ней.

По теме:
«Нужно было забить быстрый мяч». Суханов - об игре с Карпатами
Антюх отреагировал на отстранение от тренировок с Зарей
Олег ШАНДРУК: «Мы потеряли два очка»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кривбасс - ЛНЗ Александр Драмбаев
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
Футбол | 27 октября 2024, 23:40 6
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов

Римляне уступили фиалкам со счетом 1:5 в 9-м туре Серии А

ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
Футбол | 28 октября 2024, 13:56 22
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера

Эрик тен Хаг больше не возглавляет «Манчестер Юнайтед»

Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Футбол | 28.10.2024, 00:31
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Футбол | 28.10.2024, 16:22
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Футбол | 27.10.2024, 18:05
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
26.10.2024, 23:56 118
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
27.10.2024, 07:33 11
Бокс
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
26.10.2024, 23:23
MMA
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
27.10.2024, 00:34 3
Футбол
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
27.10.2024, 07:15 10
Футбол
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем