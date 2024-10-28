Александр ДРАМБАЕВ: «Очень счастлив, что мы победили»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над ЛНЗ
Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (3:1) в матче 11-го тура УПЛ.
– Поздравляем с победой. На последних секундах игры ты забил невероятный гол, пробежав через все поле...
– Соперник исполнял угловой, мы выбили мяч. Макс Задерака заблокировал удар. Я сыграл на подборе: увидел пространство, пробросил мяч вперед и включил скорость. Так получилось, что вратарь ЛНЗ пошел на последних минутах в нашу штрафную. Ворота остались пустыми, я добежал до штрафной площадки и точно пробил.
– Какие эмоции? Ведь гол довольно необычный.
– Очень счастлив, что мы победили. Счастлив забить гол. Настроение позитивное.
– Это болельщики зарядили тебя на такую скорость?
– Да, болельщики зарядили, ребята зарядили. Мы очень сильно хотели победить сегодня и мы это сделали.
– Каким в целом выдался матч?
– Тяжелым, потому что было очень много борьбы. Мы готовились к такой игре; знали, что будет интересное противостояние.
– Можно сказать, что новая классная форма добавила фарта нашей команде?
– Можно и так сказать. Хороший дебют формы. Спасибо Клубу за такой патриотический комплект формы, будем стараться и дальше побеждать в ней.
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