Александр ДРАМБАЕВ: «Очень счастлив, что мы победили»

Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (3:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Поздравляем с победой. На последних секундах игры ты забил невероятный гол, пробежав через все поле...

– Соперник исполнял угловой, мы выбили мяч. Макс Задерака заблокировал удар. Я сыграл на подборе: увидел пространство, пробросил мяч вперед и включил скорость. Так получилось, что вратарь ЛНЗ пошел на последних минутах в нашу штрафную. Ворота остались пустыми, я добежал до штрафной площадки и точно пробил.

– Какие эмоции? Ведь гол довольно необычный.

– Очень счастлив, что мы победили. Счастлив забить гол. Настроение позитивное.

– Это болельщики зарядили тебя на такую скорость?

– Да, болельщики зарядили, ребята зарядили. Мы очень сильно хотели победить сегодня и мы это сделали.

– Каким в целом выдался матч?

– Тяжелым, потому что было очень много борьбы. Мы готовились к такой игре; знали, что будет интересное противостояние.

– Можно сказать, что новая классная форма добавила фарта нашей команде?

– Можно и так сказать. Хороший дебют формы. Спасибо Клубу за такой патриотический комплект формы, будем стараться и дальше побеждать в ней.