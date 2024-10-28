ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны поджог соцсети после Эль Класико, закурив прямо в раздевалке.

Сегодня мы покажем вам ту, без которой переход поляка в «Барсу» не состоялся: она – украинка, и ёё имя Марина Луценко-Щенсны.

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Девушка родилась в Виннице, но в детстве с родителями перебралась в Польшу. Там Марина начала увлекаться музыкой, а в 6 лет приняла участие в своем первом песенном конкурсе. В 2011-м вышел ее первый сольный альбом под псевдонимом MaRina. Украинка занимается музыкой и по сей день – она работает в стиле хип-хоп и поп; поёт на польском.

Войцех и Марина вместе с 2013 года. Пара воспитывает сына и дочку.