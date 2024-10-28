Легендарный Модрич поделился выводами из фиаско Реала в игре с Барселоной

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич дал оценку разгромному поражению своей команды в матче 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

«Время поднять голову, продолжать учиться, работать и настаивать на своем. Полная уверенность в этой команде. Вперед, Мадрид», – написал Модрич инстаграме.

Как известно, в турнирной таблице чемпионата Испании лидирует «Барселона» с 30 очками. У «Реала» 24 пункта и 2-я позиция.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси дал оценку крупной победе «Барселоны» над «Реалом».