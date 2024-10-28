Легендарный Модрич поделился выводами из фиаско Реала в игре с Барселоной
Хорват – о поражении «сливочных» со счетом 0:4
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич дал оценку разгромному поражению своей команды в матче 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).
«Время поднять голову, продолжать учиться, работать и настаивать на своем. Полная уверенность в этой команде. Вперед, Мадрид», – написал Модрич инстаграме.
Как известно, в турнирной таблице чемпионата Испании лидирует «Барселона» с 30 очками. У «Реала» 24 пункта и 2-я позиция.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси дал оценку крупной победе «Барселоны» над «Реалом».
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