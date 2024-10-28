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Испания
28 октября 2024, 04:24 | Обновлено 28 октября 2024, 04:34
407
0

Легендарный Модрич поделился выводами из фиаско Реала в игре с Барселоной

Хорват – о поражении «сливочных» со счетом 0:4

28 октября 2024, 04:24 | Обновлено 28 октября 2024, 04:34
407
0
Легендарный Модрич поделился выводами из фиаско Реала в игре с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич дал оценку разгромному поражению своей команды в матче 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

«Время поднять голову, продолжать учиться, работать и настаивать на своем. Полная уверенность в этой команде. Вперед, Мадрид», – написал Модрич инстаграме.

Как известно, в турнирной таблице чемпионата Испании лидирует «Барселона» с 30 очками. У «Реала» 24 пункта и 2-я позиция.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси дал оценку крупной победе «Барселоны» над «Реалом».

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Реал - Барселона Реал Мадрид Лука Модрич чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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