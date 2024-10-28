Месси дал оценку крупной победе Барселоны над Реалом
Аргентинец – об уверенном выигрыше «блауграны» в Мадриде
Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказал мнение о победе каталонского клуба над мадридским «Реалом» (4:0) на его поле в матче 11-го тура чемпионата Испании.
«Какая прекрасная победа» – написал Месси в комментариях к посту официального аккаунта «Барселоны» в инстаграме о победе над «Реалом».
Как известно, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея 30 очков. «Реал» идет на второй позиции с 24 очками.
Ранее сообщалось, что в сети набирает популярность очень любопытная теория, связанная с Месси.
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