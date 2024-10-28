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Испания
28 октября 2024, 02:30 | Обновлено 28 октября 2024, 02:38
59
0

Месси дал оценку крупной победе Барселоны над Реалом

Аргентинец – об уверенном выигрыше «блауграны» в Мадриде

28 октября 2024, 02:30 | Обновлено 28 октября 2024, 02:38
59
0
Месси дал оценку крупной победе Барселоны над Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказал мнение о победе каталонского клуба над мадридским «Реалом» (4:0) на его поле в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Какая прекрасная победа» – написал Месси в комментариях к посту официального аккаунта «Барселоны» в инстаграме о победе над «Реалом».

Как известно, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея 30 очков. «Реал» идет на второй позиции с 24 очками.

Ранее сообщалось, что в сети набирает популярность очень любопытная теория, связанная с Месси.

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Лионель Месси Реал - Барселона Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Барселона
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