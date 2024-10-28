Месси дал оценку крупной победе Барселоны над Реалом

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказал мнение о победе каталонского клуба над мадридским «Реалом» (4:0) на его поле в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Какая прекрасная победа» – написал Месси в комментариях к посту официального аккаунта «Барселоны» в инстаграме о победе над «Реалом».

Как известно, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея 30 очков. «Реал» идет на второй позиции с 24 очками.

Ранее сообщалось, что в сети набирает популярность очень любопытная теория, связанная с Месси.