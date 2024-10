ВИДЕО. Прикосновение Месси нужно изучать. Как Лео создал команду монстров

Видео, на котором Лионель Месси позирует с семью детьми из «Ла Масии» около десяти лет назад, стало вирусным.

Тогда шел 2014-й год и все воспитанники «Барселоны» мечтали о совместном фото с клубной легендой.

С тех пор эти дети выросли в талантливых молодых игроков, которые сейчас являются частью неудержимого состава «Барселоны» Ханси Флика.

Среди них Ламин Ямал, Гави, Дани Ольмо, Марк Касадо, Фермин Лопес, Алехандро Бальде и Ансу Фати.

«Месси действительно создал промышленный завод в Барселоне», – написал один из футбольных болельщиков.

Фанаты искренне удивляются и утверждают, что «прикосновения Месси должны быть серьезно изучены».

Messi has really created an industry plant at Barcelona 😭😭😭

pic.twitter.com/dr0Z5a4Fov