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28 октября 2024, 01:56 | Обновлено 28 октября 2024, 02:22
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ВИДЕО. Прикосновение Месси нужно изучать. Как Лео создал команду монстров

В сети набирает популярности очень любопытная теория

28 октября 2024, 01:56 | Обновлено 28 октября 2024, 02:22
150
0
ВИДЕО. Прикосновение Месси нужно изучать. Как Лео создал команду монстров
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Видео, на котором Лионель Месси позирует с семью детьми из «Ла Масии» около десяти лет назад, стало вирусным.

Тогда шел 2014-й год и все воспитанники «Барселоны» мечтали о совместном фото с клубной легендой.

С тех пор эти дети выросли в талантливых молодых игроков, которые сейчас являются частью неудержимого состава «Барселоны» Ханси Флика.

Среди них Ламин Ямал, Гави, Дани Ольмо, Марк Касадо, Фермин Лопес, Алехандро Бальде и Ансу Фати.

«Месси действительно создал промышленный завод в Барселоне», – написал один из футбольных болельщиков.

Фанаты искренне удивляются и утверждают, что «прикосновения Месси должны быть серьезно изучены».

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Лионель Месси Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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