ФОТО. «Он, конечно, не Усик». Коноплянка подколол легенду бокса

Именитый украинский футболист Евгений Коноплянка опубликовал фото с легендарным боксером Ленноксом Льюисом, остроумно подписав фотографию в своем Instagram.

«Он, конечно, не Усик, но он точно легенда», – написал Евгений.

В ночь с 21 на 22 декабря украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Усик является чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO.

Ранее сообщалось, что Александр Усик дал обещание Артему Пивоварову, исполнявшему гимн Украины в Саудовской Аравии.