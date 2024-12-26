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  4. ФОТО. «Он, конечно, не Усик». Коноплянка подколол легенду бокса
Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 09:18 |
629
1

ФОТО. «Он, конечно, не Усик». Коноплянка подколол легенду бокса

Евгений Коноплянка встретился с Ленноксом Льюисом

26 декабря 2024, 09:18 |
629
1
ФОТО. «Он, конечно, не Усик». Коноплянка подколол легенду бокса
Instagram. Коноплянка и Льюис

Именитый украинский футболист Евгений Коноплянка опубликовал фото с легендарным боксером Ленноксом Льюисом, остроумно подписав фотографию в своем Instagram.

«Он, конечно, не Усик, но он точно легенда», – написал Евгений.

В ночь с 21 на 22 декабря украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Усик является чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO.

Ранее сообщалось, что Александр Усик дал обещание Артему Пивоварову, исполнявшему гимн Украины в Саудовской Аравии.

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Александр Усик Евгений Коноплянка Леннокс Льюис Александр Усик - Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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ALKOSruLKA
якийсь Льюіс і ЛЕГЕННДА українського футболу...
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