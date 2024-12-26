ФОТО. «Он, конечно, не Усик». Коноплянка подколол легенду бокса
Евгений Коноплянка встретился с Ленноксом Льюисом
Именитый украинский футболист Евгений Коноплянка опубликовал фото с легендарным боксером Ленноксом Льюисом, остроумно подписав фотографию в своем Instagram.
«Он, конечно, не Усик, но он точно легенда», – написал Евгений.
В ночь с 21 на 22 декабря украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Усик является чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO.
Ранее сообщалось, что Александр Усик дал обещание Артему Пивоварову, исполнявшему гимн Украины в Саудовской Аравии.
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