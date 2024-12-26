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Испания
26 декабря 2024, 09:45 | Обновлено 26 декабря 2024, 10:24
676
0

Реал может подписать чемпиона Европы из состава принципиального соперника

Робен Ле Норман может покинуть «Атлетико»

26 декабря 2024, 09:45 | Обновлено 26 декабря 2024, 10:24
676
0
Реал может подписать чемпиона Европы из состава принципиального соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Робен Ле Норман

Мадридский «Реал» интересуется центральным защитником мадридского «Атлетико» Робеном Ле Норманом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, трансфер 28-летнего футболиста может стоить около 60 миллионов евро, однако переход является очень маловероятным из-за принципиального соперничества между двумя клубами.

В сезоне 2024/25 Робен Ле Норман провел 11 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от подписания Вирджила ван Дейка.

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Робен Ле Норман Реал Мадрид Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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