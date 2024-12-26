Реал может подписать чемпиона Европы из состава принципиального соперника

Мадридский «Реал» интересуется центральным защитником мадридского «Атлетико» Робеном Ле Норманом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, трансфер 28-летнего футболиста может стоить около 60 миллионов евро, однако переход является очень маловероятным из-за принципиального соперничества между двумя клубами.

В сезоне 2024/25 Робен Ле Норман провел 11 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от подписания Вирджила ван Дейка.