Реал может подписать чемпиона Европы из состава принципиального соперника
Робен Ле Норман может покинуть «Атлетико»
Мадридский «Реал» интересуется центральным защитником мадридского «Атлетико» Робеном Ле Норманом, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, трансфер 28-летнего футболиста может стоить около 60 миллионов евро, однако переход является очень маловероятным из-за принципиального соперничества между двумя клубами.
В сезоне 2024/25 Робен Ле Норман провел 11 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от подписания Вирджила ван Дейка.
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