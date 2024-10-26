Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы 50 лучших игроков Барселоны всех времен. Есть Марадона и Роналдо
Испания
26 октября 2024, 12:24 | Обновлено 26 октября 2024, 12:29
281
0

Названы 50 лучших игроков Барселоны всех времен. Есть Марадона и Роналдо

Лионель Месси возглавил реестр легенд каталонского клуба

26 октября 2024, 12:24 | Обновлено 26 октября 2024, 12:29
281
0
Названы 50 лучших игроков Барселоны всех времен. Есть Марадона и Роналдо
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Авторитетное издание FourFourTwo презентовало рейтинг 50 лучших футболистов испанской «Барселоны» всех времен.

Первое место в реестре вполне ожидаемо занял 8-кратный обладатель Золотого мяча аргентинец Лионель Месси.

Напомним, что капитан сборной Аргентины провел за «блауграну» 778 матчей во всех турнирах, забил 672 гола и сделал 228 ассистов. «Барселона» с Месси завоевала среди прочего 10 национальных титулов и 4 трофея Лиги чемпионов.

Второе место занял экс-партнер Месси – испанец Андрес Иньеста. Замкул топ-3 еще один представитель легендарного состава «Барселоны» 2000-2010 гг. Хави.

Любопытно, что 6-е место в рейтинге занял легендарный Диего Марадона, а 8-я позиция у бразильца Роналдо, который провел в составе «гранатово-синих» только один сезон.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo

  • 1. Лионель Месси
  • 2. Андрес Иньеста
  • 3. Хави
  • 4. Йохан Кройф
  • 5. Роналдиньо
  • 6. Диего Марадона
  • 7. Серхио Бускетс
  • 8. Роналдо
  • 9. Карлес Пуйоль
  • 10. Рональд Куман
По теме:
В Баварии встали на защиту живой легенды команды
Тренер Барселоны недоволен действиями мадридского Реала
Реал хочет вернуть звезду Ман Сити из Саудовской Аравии
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Лионель Месси Хави Андрес Иньеста Диего Марадона Роналдиньо Йохан Кройф Роналдо Серхио Бускетс Рональд Куман Карлес Пуйоль
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. В одном пиджаке. Самая красивая журналистка покоряет Нью-Йорк
Футбол | 26 октября 2024, 02:58 0
ФОТО. В одном пиджаке. Самая красивая журналистка покоряет Нью-Йорк
ФОТО. В одном пиджаке. Самая красивая журналистка покоряет Нью-Йорк

Дилетта Леотта снова радует своей красотой

Барселона нашла замену Левандовски. Это претендент на Золотой мяч
Футбол | 25 октября 2024, 15:58 0
Барселона нашла замену Левандовски. Это претендент на Золотой мяч
Барселона нашла замену Левандовски. Это претендент на Золотой мяч

Лаутаро Мартинес может покинуть «Интер»

Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
Футбол | 26.10.2024, 11:23
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
Астон Вилла – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26.10.2024, 11:38
Астон Вилла – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Футбол | 26.10.2024, 07:44
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 4
Бокс
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
«У нас нет времени». Турки Аль-Шейх перепутал реальный возраст Усика
24.10.2024, 11:01
Бокс
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
24.10.2024, 13:16 1
Бокс
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 13
Футбол
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 20
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем