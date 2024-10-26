Названы 50 лучших игроков Барселоны всех времен. Есть Марадона и Роналдо

Авторитетное издание FourFourTwo презентовало рейтинг 50 лучших футболистов испанской «Барселоны» всех времен.

Первое место в реестре вполне ожидаемо занял 8-кратный обладатель Золотого мяча аргентинец Лионель Месси.

Напомним, что капитан сборной Аргентины провел за «блауграну» 778 матчей во всех турнирах, забил 672 гола и сделал 228 ассистов. «Барселона» с Месси завоевала среди прочего 10 национальных титулов и 4 трофея Лиги чемпионов.

Второе место занял экс-партнер Месси – испанец Андрес Иньеста. Замкул топ-3 еще один представитель легендарного состава «Барселоны» 2000-2010 гг. Хави.

Любопытно, что 6-е место в рейтинге занял легендарный Диего Марадона, а 8-я позиция у бразильца Роналдо, который провел в составе «гранатово-синих» только один сезон.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo