«Мог бы усилить любой клуб Европы». Месси назвал величайшего игрока Англии

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси высказал мнение о бывшем форварде английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйне Руни.

«Я всегда относился к Уэйну Руни с большим уважением. Для меня он величайший английский игрок своего поколения. То, что он способен делать на поле, – нечто особенное. Он один из немногих игроков, которые могли бы усилить любую команду Европы», – заявил Месси.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре.