Англия25 октября 2024, 11:43 | Обновлено 25 октября 2024, 11:53
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«Мог бы усилить любой клуб Европы». Месси назвал величайшего игрока Англии
Аргентинец – о наследии Уэйна Руни
25 октября 2024, 11:43 | Обновлено 25 октября 2024, 11:53
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Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси высказал мнение о бывшем форварде английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйне Руни.
«Я всегда относился к Уэйну Руни с большим уважением. Для меня он величайший английский игрок своего поколения. То, что он способен делать на поле, – нечто особенное. Он один из немногих игроков, которые могли бы усилить любую команду Европы», – заявил Месси.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре.
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