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Англия
25 октября 2024, 11:43 | Обновлено 25 октября 2024, 11:53
405
0

«Мог бы усилить любой клуб Европы». Месси назвал величайшего игрока Англии

Аргентинец – о наследии Уэйна Руни

25 октября 2024, 11:43 | Обновлено 25 октября 2024, 11:53
405
0
«Мог бы усилить любой клуб Европы». Месси назвал величайшего игрока Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси высказал мнение о бывшем форварде английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйне Руни.

«Я всегда относился к Уэйну Руни с большим уважением. Для меня он величайший английский игрок своего поколения. То, что он способен делать на поле, – нечто особенное. Он один из немногих игроков, которые могли бы усилить любую команду Европы», – заявил Месси.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре.

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Лионель Месси Уэйн Руни сборная Англии по футболу Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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