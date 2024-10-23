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Major League Soccer
23 октября 2024, 10:34 | Обновлено 23 октября 2024, 11:01
179
0

Вновь лучший. Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре

Очередная индивидуальная награда аргентинца

23 октября 2024, 10:34 | Обновлено 23 октября 2024, 11:01
179
0
Вновь лучший. Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

МЛС удостоила нападающего «Интера» Майами Лионеля Месси званием лучшего игрока лиги в октябре.

Аргентинский футболист в октябре провел три поединка. На счету Лионеля во втором месяце осени пять забитых мячей и одна результативная передача.

В целом за сезон аргентинец 20 раз поражал ворота соперника, а также отдал 16 ассистов.

К слову, Месси вместе с клубом стал обладателем трофея регулярного чемпионата лиги.

Дальше на «Интер» Майами ожидает 1/8 финала, в которой аргентинец и команда сыграют против «Атланты Юнайтед».

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) лучший игрок
Андрій Вітренко Источник: MLS
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