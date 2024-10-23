Вновь лучший. Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре
Очередная индивидуальная награда аргентинца
МЛС удостоила нападающего «Интера» Майами Лионеля Месси званием лучшего игрока лиги в октябре.
Аргентинский футболист в октябре провел три поединка. На счету Лионеля во втором месяце осени пять забитых мячей и одна результативная передача.
В целом за сезон аргентинец 20 раз поражал ворота соперника, а также отдал 16 ассистов.
К слову, Месси вместе с клубом стал обладателем трофея регулярного чемпионата лиги.
Дальше на «Интер» Майами ожидает 1/8 финала, в которой аргентинец и команда сыграют против «Атланты Юнайтед».
Inevitable. 🔟— Major League Soccer (@MLS) October 22, 2024
Leo Messi earns Player of the Month honors for the second time this season. pic.twitter.com/ksdrXcv6nP
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