Родриго – пятый самый молодой игрок, который достиг отметки в 25 голов в ЛЧ

Нападающий «Реала» Родриго отметился забитым мячом в поединке против «Атлетико», который стал для него 25-м в Лиге чемпионов. Бразилец стал пятым самым молодым игроком в истории турнира (24 года 54 дня), который достиг этой отметки.

4 марта на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый матч 1/8 финала ЛЧ между «Реалом» и «Атлетико». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Браим Диас забил победный гол в поединке.

Ранее Родриго 25 голов в Лиге чемпионов забивали в более молодом возрасте только Рауль Гонсалес (23 года 252 дня), Лионель Месси (22 года 286 дней), Килиан Мбаппе (22 года 80 дней) и Эрлинг Холанд (22 года 47 дней).

Вторая встреча между «сливочными» и «матрасниками» состоится 12 марта на стадионе «Метрополитано».

