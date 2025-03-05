Родриго – пятый самый молодой игрок, который достиг отметки в 25 голов в ЛЧ
Бразилец открыл счет в матче «Реал» – «Атлетико»
Нападающий «Реала» Родриго отметился забитым мячом в поединке против «Атлетико», который стал для него 25-м в Лиге чемпионов. Бразилец стал пятым самым молодым игроком в истории турнира (24 года 54 дня), который достиг этой отметки.
4 марта на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый матч 1/8 финала ЛЧ между «Реалом» и «Атлетико». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Браим Диас забил победный гол в поединке.
Ранее Родриго 25 голов в Лиге чемпионов забивали в более молодом возрасте только Рауль Гонсалес (23 года 252 дня), Лионель Месси (22 года 286 дней), Килиан Мбаппе (22 года 80 дней) и Эрлинг Холанд (22 года 47 дней).
Вторая встреча между «сливочными» и «матрасниками» состоится 12 марта на стадионе «Метрополитано».
5 - Youngest players to score 25 goals in the Champions League:— OptaJose (@OptaJose) March 4, 2025
🇳🇴 Erling Braut Haaland (22 years, 47 days).
🇫🇷 Kylian Mbappé (22y, 80d)
🇦🇷 Lionel Messi (22y, 286d)
🇪🇸 Raúl González Blanco (23y, 252d)
🇧🇷 RODRYGO GOES (24y, 54d)
Stellar. pic.twitter.com/IwiRbmzltX
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