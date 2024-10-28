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  4. Стадион на месте кладбища. Шокирующие детали строительства Днепр-Арены
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 09:40 |
1034
2

Стадион на месте кладбища. Шокирующие детали строительства Днепр-Арены

В сентябре 2008 года стадион в Днепре был сдан в эксплуатацию, но…

28 октября 2024, 09:40 |
1034
2
Стадион на месте кладбища. Шокирующие детали строительства Днепр-Арены
056.ua

Вероятно, многие футбольные болельщики Украины знают, что нынешняя «Днепр-Арена», на которой до недавнего времени проводил свои домашние в рамках УПЛ матчи «Днепр-1», построена на месте снесенного стадиона «Металлург», который, в свою очередь, был возведен советским режимом на месте бывшего центрального кладбища города.

Строительство «Днепр-Арены» проходило с 2005 по 2008 годы, а официально сооружение было открыто в сентябре 2008-го.

Однако в процессе строительных работ специалистам пришлось увидеть немало шокирующих деталей – множество останков людей, цинковые гробы и т.п.

Детальнее об этой истории – в свежем видеосюжете наших днепровских коллег…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua81
да весь Киев на кладбищах стоит. видел карту с крестиками на месте старинных кладбищ, так сбсн один крестики на застройке
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Перець
Одним словом їбануті
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