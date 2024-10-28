Стадион на месте кладбища. Шокирующие детали строительства Днепр-Арены
В сентябре 2008 года стадион в Днепре был сдан в эксплуатацию, но…
Вероятно, многие футбольные болельщики Украины знают, что нынешняя «Днепр-Арена», на которой до недавнего времени проводил свои домашние в рамках УПЛ матчи «Днепр-1», построена на месте снесенного стадиона «Металлург», который, в свою очередь, был возведен советским режимом на месте бывшего центрального кладбища города.
Строительство «Днепр-Арены» проходило с 2005 по 2008 годы, а официально сооружение было открыто в сентябре 2008-го.
Однако в процессе строительных работ специалистам пришлось увидеть немало шокирующих деталей – множество останков людей, цинковые гробы и т.п.
Детальнее об этой истории – в свежем видеосюжете наших днепровских коллег…
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