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  4. ИНДЗАГИ: «Мы заслужили забить 7 или 8 голов Ювентусу»
Италия
28 октября 2024, 09:59 | Обновлено 28 октября 2024, 10:09
184
0

ИНДЗАГИ: «Мы заслужили забить 7 или 8 голов Ювентусу»

Тренер миланского «Интера» разочарован результатом против «Ювентуса»

28 октября 2024, 09:59 | Обновлено 28 октября 2024, 10:09
184
0
ИНДЗАГИ: «Мы заслужили забить 7 или 8 голов Ювентусу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о фееричном матче Серии А против туринского «Ювентуса» (4:4).

«Нам нужно проявить большую решимость, но как тренер я должен сказать, что мы заслужили забить 7 или 8 голов «Ювентусу», который, до сих пор, пропустив только однажды. Мы играли хорошо, несмотря на разочарование от того, что не забили пятый гол, чтобы решить исход матча. После третьего мяча команда немного занервничала, но таков футбол. Это важный урок, который мы вынесем с собой.

Чего не хватало? Немного большей решимости. Это правда, что результат влияет на нас, но я видел команду, которая создала множество голевых моментов. Игроки усердно работают, и я вижу отличное отношение к делу.

Разочаровывает такая ничья, когда команда заслуживала большего. Нейтральные зрители, возможно, наслаждались игрой. Мне она понравилась меньше, но, учитывая то, что мы создали, у меня есть некоторая уверенность, на которую можно опираться. Начиная с завтрашнего утра мы все проанализируем и перегруппируемся», – сказал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A Интер - Ювентус пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Интер Милан
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