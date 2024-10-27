Сумасшедший триллер! Интер и Ювентус устроили шоу на 8 голов в Италии
Матч 9-го тура Серии А 2024/24 завершился со счетом 4:4, Йылдыз спас туринцев
27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Ювентус.
Поединок состоялся на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игра завершилась со счетом 4:4.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы устроили настоящий триллер. Уже в 1-м тайме они на двоих забили 5 голов, хозяева тогда побеждали. На старте второй 45-минутки Интер удвоил преимущество, но туринцам удалось отыграться благодаря дублю Кенана Йылдыза (71, 82), который вышел на поле только на 61-й.
У гостей еще по одному мячу оформили Душан Влахович и Тимоти Веа. У миланского клуба голы забили Петр Зелиньски (дубль с пенальти), Генрих Мхитарян и Дензел Дюмфрис.
После 9 туров Интер с 18 очками занимает второе место в таблице чемпионата Италии. У Ювентуса 17 набранных пунктов и третья строчка. У лидера Наполи 22 балла.
Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября
Интер Милан – Ювентус – 4:4
Голы: Зелиньски, 15 (пен.), 37 (пен.), Мхитарян, 35, Дюмфрис, 53 – Влахович, 20, Веа, 27, Йылдыз, 71, 82
Интер: Зоммер, Бастони, де Врей, Павар (Биссек, 63), Димарко (Дармиан, 77), Думфрис, Мхитарян, Зелиньски (Фраттези, 63), Барелла, Мартинес, Тюрам (Тареми, 87).
Ювентус: Ди Грегорио, Кабаль, Данило (Гатти, 77), Калулу, Камбьязо, Локателли, Маккенни (Тюрам, 83), Веа (Йылдыз, 62), Фаджоли (Савона, 61), Франсишку Консейсау, Влахович (Мбангула, 77).
Предупреждения: Данило (52), Павар (59), Думфрис (75).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Реала» высказался о фиаско от «Барсы» в Мадриде
«Горняки» обыграли киевлян в 11-м туре молодежного первенства