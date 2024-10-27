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Чемпионат Италии
Интер Милан
27.10.2024 19:00 – FT 4 : 4
Ювентус
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Италия
27 октября 2024, 21:06 | Обновлено 27 октября 2024, 21:48
1565
4

Сумасшедший триллер! Интер и Ювентус устроили шоу на 8 голов в Италии

Матч 9-го тура Серии А 2024/24 завершился со счетом 4:4, Йылдыз спас туринцев

27 октября 2024, 21:06 | Обновлено 27 октября 2024, 21:48
1565
4
Сумасшедший триллер! Интер и Ювентус устроили шоу на 8 голов в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Ювентус.

Поединок состоялся на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игра завершилась со счетом 4:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы устроили настоящий триллер. Уже в 1-м тайме они на двоих забили 5 голов, хозяева тогда побеждали. На старте второй 45-минутки Интер удвоил преимущество, но туринцам удалось отыграться благодаря дублю Кенана Йылдыза (71, 82), который вышел на поле только на 61-й.

У гостей еще по одному мячу оформили Душан Влахович и Тимоти Веа. У миланского клуба голы забили Петр Зелиньски (дубль с пенальти), Генрих Мхитарян и Дензел Дюмфрис.

После 9 туров Интер с 18 очками занимает второе место в таблице чемпионата Италии. У Ювентуса 17 набранных пунктов и третья строчка. У лидера Наполи 22 балла.

Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Интер Милан – Ювентус – 4:4

Голы: Зелиньски, 15 (пен.), 37 (пен.), Мхитарян, 35, Дюмфрис, 53 – Влахович, 20, Веа, 27, Йылдыз, 71, 82

Интер: Зоммер, Бастони, де Врей, Павар (Биссек, 63), Димарко (Дармиан, 77), Думфрис, Мхитарян, Зелиньски (Фраттези, 63), Барелла, Мартинес, Тюрам (Тареми, 87).

Ювентус: Ди Грегорио, Кабаль, Данило (Гатти, 77), Калулу, Камбьязо, Локателли, Маккенни (Тюрам, 83), Веа (Йылдыз, 62), Фаджоли (Савона, 61), Франсишку Консейсау, Влахович (Мбангула, 77).

Предупреждения: Данило (52), Павар (59), Думфрис (75).

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Интер Милан).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Ювентус).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Интер Милан).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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apepa
команды умеют играть и забивать не то что калечные динама и ахметостадо...
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+2
Strontium
Почти как в Киеве.
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+2
Frank Piter
Мхитарян тоже забил 
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0
Saar
Неймовірний матч!!!!
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0
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