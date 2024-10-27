Сумасшедший триллер! Интер и Ювентус устроили шоу на 8 голов в Италии

27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Ювентус.

Поединок состоялся на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игра завершилась со счетом 4:4.

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Коллективы устроили настоящий триллер. Уже в 1-м тайме они на двоих забили 5 голов, хозяева тогда побеждали. На старте второй 45-минутки Интер удвоил преимущество, но туринцам удалось отыграться благодаря дублю Кенана Йылдыза (71, 82), который вышел на поле только на 61-й.

У гостей еще по одному мячу оформили Душан Влахович и Тимоти Веа. У миланского клуба голы забили Петр Зелиньски (дубль с пенальти), Генрих Мхитарян и Дензел Дюмфрис.

После 9 туров Интер с 18 очками занимает второе место в таблице чемпионата Италии. У Ювентуса 17 набранных пунктов и третья строчка. У лидера Наполи 22 балла.

Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Интер Милан – Ювентус – 4:4

Голы: Зелиньски, 15 (пен.), 37 (пен.), Мхитарян, 35, Дюмфрис, 53 – Влахович, 20, Веа, 27, Йылдыз, 71, 82

Интер: Зоммер, Бастони, де Врей, Павар (Биссек, 63), Димарко (Дармиан, 77), Думфрис, Мхитарян, Зелиньски (Фраттези, 63), Барелла, Мартинес, Тюрам (Тареми, 87).



Ювентус: Ди Грегорио, Кабаль, Данило (Гатти, 77), Калулу, Камбьязо, Локателли, Маккенни (Тюрам, 83), Веа (Йылдыз, 62), Фаджоли (Савона, 61), Франсишку Консейсау, Влахович (Мбангула, 77).



Предупреждения: Данило (52), Павар (59), Думфрис (75).