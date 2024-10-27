Интер Милан

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Италия
27 октября 2024, 03:04 |
9
0

Интер – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 октября в 19:00 по Киеву

27 октября 2024, 03:04 |
9
0
Интер – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 9-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Интер

Команда в прошлом сезоне серьезно удивила. Она смогла после серьезного обновления состава ухитрился выиграть скудетто. Причем это было достигнуто досрочно, с уверенным запасом перед всеми преследователями во главе с Миланом. Сейчас вроде бы и состав практически тот же, более того, подписали опытных футболистов, Зелински и Тареми. Подопечные Симоне Индзаги неплохо стартовали в Лиге чемпионов, после нулевой ничьей с Манчестер Сити на выезде разгромили Црвену Звезду. С Янг Бойз тоже взяли три очка, пусть и победив минимально. Но в Серии А обладатель скудетто допустил осечку в первом же туре. Потом были новые потери очков, а Милану и вовсе проиграли. Впрочем, Рома в крайнем поединке Кальчо была обыграна, пусть и 1:0.

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Ювентус

Клуб в прошлом сезоне оставил двоякое впечатление. С одной стороны, он вернулся в группу лидеров, завоевав 3-е место - больше очков набрала только пара грандов из Милана. Еще и титул раздобыли, завоевав кубок Италии. Но при этом львиная часть поединков в 2024-м году были откровенно посредственными. Так что от Аллегри избавились еще весной, а летом достаточно заметно почистили состав, не экономя на новичков и потратив за сотню миллионов только на Копмейнерса и Давида Луиса. Правда, при этом в атаке так и остался только Влахович при травмированном Милике. В итоге, мало забивая, периодически зебры сталкиваются с дефицитом голов. В Лиге чемпионов это не проявляется - 3:1 с ПСВ, 3:2 с РБ Лейпциг. После такого, очевидно, недооценили Штутгарт, проиграв тому. А вот в Серии А ничьими заканчивается масса матчей. Могли быть уже фирменные 0:0 и с Лацио, но там получилось все-таки раз забить.

Статистика личных встреч

Что в кубке, что в Серии А в последнее время было сочетание из ничьей и победы нерадзурри.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы дома чемпиона. Но оба клуба скромно атакуют и прекрасно защищаются. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
27 октбря 2024 -
19:00
Ювентус
Тотал голов больше 2.5 1.70 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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