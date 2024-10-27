Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Ювентус – 4:4. Перестрелка на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Интер Милан
27.10.2024 19:00 – FT 4 : 4
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 октября 2024, 21:25 | Обновлено 27 октября 2024, 21:26
1943
2

Интер – Ювентус – 4:4. Перестрелка на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Серии А 2024/25

27 октября 2024, 21:25 | Обновлено 27 октября 2024, 21:26
1943
2
Интер – Ювентус – 4:4. Перестрелка на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Ювентус.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игра завершилась со счетом 4:4.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Интер Милан – Ювентус – 4:4

Голы: Зелиньски, 15 (пен.), 37 (пен.), Мхитарян, 35, Дюмфрис, 53 – Влахович, 20, Веа, 27, Йылдыз, 71, 82

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Зелиньски, 15 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Влахович, 20 мин.

ГОЛ! 1:2 Веа, 27 мин.

ГОЛ! 2:2 Зелиньски, 37 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:2 Мхитарян, 35 мин.

ГОЛ! 4:2 Дюмфрис, 53 мин.

ГОЛ! 4:3 Йылдыз, 71 мин.

ГОЛ! 4:4 Йылдыз, 82 мин.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Интер Милан).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (Ювентус).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Интер Милан).
По теме:
Фиорентина – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бохум – Бавария – 0:5. Безумная реализация. Видео голов и обзор
Сумасшедший триллер! Интер и Ювентус устроили шоу на 8 голов в Италии
Петр Зелиньски пенальти Генрих Мхитарян Дензел Дюмфрис Душан Влахович Тимоти Веа видео голов и обзор Интер Милан Ювентус Интер - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Кенан Йылдыз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 27 октября 2024, 11:11 10
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер

27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ

Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Бокс | 27 октября 2024, 07:33 10
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»

Легендарный боксер вспомнил момент из своей жизни

Шахтер U-19 минимально обыграл Динамо U-19 благодаря голу Цуканова
Футбол | 27.10.2024, 15:43
Шахтер U-19 минимально обыграл Динамо U-19 благодаря голу Цуканова
Шахтер U-19 минимально обыграл Динамо U-19 благодаря голу Цуканова
Как Динамо вырвало ничью у Шахтера и оторвалось на +6. Ключевая статисика
Футбол | 27.10.2024, 21:39
Как Динамо вырвало ничью у Шахтера и оторвалось на +6. Ключевая статисика
Как Динамо вырвало ничью у Шахтера и оторвалось на +6. Ключевая статисика
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 27.10.2024, 09:25
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Фууух! Матч!
Ответить
0
Saar
Вже 4-4! Дивлюсь матч! Якість гри достойна фіналу ЛЧ!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
26.10.2024, 08:48
Бокс
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
27.10.2024, 11:23 5
Футбол
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
26.10.2024, 22:47 5
Другие виды
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
27.10.2024, 00:29 10
Футбол
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 22
Футбол
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
27.10.2024, 07:15 10
Футбол
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
25.10.2024, 17:12 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем