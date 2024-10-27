27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Ювентус.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игра завершилась со счетом 4:4.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Интер Милан – Ювентус – 4:4

Голы: Зелиньски, 15 (пен.), 37 (пен.), Мхитарян, 35, Дюмфрис, 53 – Влахович, 20, Веа, 27, Йылдыз, 71, 82

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Зелиньски, 15 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Влахович, 20 мин.

ГОЛ! 1:2 Веа, 27 мин.

ГОЛ! 2:2 Зелиньски, 37 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:2 Мхитарян, 35 мин.

ГОЛ! 4:2 Дюмфрис, 53 мин.

ГОЛ! 4:3 Йылдыз, 71 мин.

ГОЛ! 4:4 Йылдыз, 82 мин.