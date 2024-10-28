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  4. «Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 10:39 |
3649
5

«Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером

Украинский хавбек «Динамо» порезал плечо стеклянной дверью

28 октября 2024, 10:39 |
3649
5
«Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, почему полузащитник Николай Шапаренко пропустил матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» (1:1):

«У нас трагедия произошла с Шапаренко. За 4-5 часов до матча он стеклянной дверью порезал себе плечо. Он открывал дверь и стекло упало на него, поэтому он не играл против «Шахтера».

В стартовом составе киевлян 26-летнего Николая Шапаренко заменил Александр Андриевский.

В сезоне 2024/25 Николай Шапаренко провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Игорь Суркис Николай Шапаренко травма травма плеча
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 5
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mig3131
це ж як потрібно креативно відкривати двері
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+2
Xvalenok03
Интересные двери.
И чем открывал? Рукой или ногой?
Почему трагедия?
Может просто несчастный случай.
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+2
wojsergivan
происки кротов, а что вы хотите от шулера наперсточника и убийцы?
Ответить
+1
Falko
Колька хоч живий?
Ответить
0
Gargantua81
ужас
Ответить
0
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