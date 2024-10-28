«Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, почему полузащитник Николай Шапаренко пропустил матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» (1:1):

«У нас трагедия произошла с Шапаренко. За 4-5 часов до матча он стеклянной дверью порезал себе плечо. Он открывал дверь и стекло упало на него, поэтому он не играл против «Шахтера».