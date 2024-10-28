По стопам Мбаппе? Реал хочет переманить вундеркинда ПСЖ

Действующий чемпион Испании мадридский «Реал» размышляет над покупкой полузащитника «ПСЖ» Варрена Заира-Эмери. Контракт игрока с французским клубом действует до лета 2029 года.

Как сообщает издание Fichajes, сливочные видят в футболисте будущего игрока основы, который на долгие годы решит вопрос центра поля. Столичный клуб Испании готов предложить за Варрена сумму в районе 110 миллионов евро.

Выступает Заир-Эмери за основную команду парижан с 2022 года. За это время игрок успел провести 85 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал семь ассистов.

Также полузащитник стал регулярно вызываться в национальную сборную. На счету спортсмена, пока что, пять поединков за сборную Франции. Ассистов не отдавал, зато однажды отличился голом.